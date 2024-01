Phá đường mua bán ma túy liên tỉnh do Mạnh "du côn" cầm đầu

Ngày 11-1, tin từ Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết sau 20 ngày đầu ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP Thanh Hóa cơ bản được bảo đảm ổn định, nhất là hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội (gồm: cố ý gây thương tích, giết người, ma túy…) đã được kiềm chế.

Đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy do Mạnh "du côn" (hàng trên, ngoài cùng bên trái). Ảnh: Công an Thanh Hóa

Có được kết quả trên, Công an TP Thanh Hóa đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với các ban, ngành, đoàn thể đồng loạt đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa.

Công an TP Thanh Hóa đã huy động lực lượng nhất là Công an các xã, phường tăng cường công tác bám địa bàn, chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, rà soát, phân loại các đối tượng hình sự, thanh thiếu niên hư… Đồng thời, phân công, bố trí lực lượng tăng cường công tác tuần tra vũ trang, kết hợp với tuần tra nhân dân phòng ngừa tội phạm.

Đặc biệt, lực lượng công an đã tập trung phòng ngừa và đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm nổi cộm, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến pháo, ma túy.

Các đối tượng liên quan tới hành vi mua bán, tàng trữ pháo nổ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Các loại pháo nổ được Công an TP Thanh Hóa phát hiện, thu giữ

Đường dây ma túy từ Hà Nội về Thanh Hóa

Điển hình, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hóa đã bắt và khởi tố 7 vụ, 13 đối tượng phạm tội về ma túy. Trong đó, đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Hà Nội về Thanh Hóa do Kiều Văn Mạnh (tức Mạnh "du côn"; SN 1976, ngụ phường Đông Hương, TP Thanh Hóa) cầm đầu, bắt giữ 7 đối tượng.

Qua đấu tranh, công an đã thu giữ 1.500 viên hồng phiến và thuốc lắc, 1 túi ma túy đá, 1 bánh heroin, 1 khẩu súng quân dụng và 37 viên đạn cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Ngoài ra, Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP Thanh Hóa cũng đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 3 vụ, 10 đối tượng buôn bán, sản xuất pháo nổ với quy mô lớn, thu giữ gần 1 tấn pháo nổ, thuốc pháo, bột thuốc pháo và các dụng cụ để sản xuất pháo.

Theo Công an TP Thanh Hóa, từ giờ tới Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai nghiêm kế hoạch của Công an tỉnh, đồng thời phân công trách nhiệm cho từng đơn vị, cán bộ chiến sĩ phối hợp với các cấp, các ngành và gia đình kèm cặp, theo dõi, quản lý không để các đối tượng phạm tội, tăng cường công tác tuần tra vũ trang, kết hợp với tuần tra nhân dân phòng ngừa tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự.

