Say rượu gây tai nạn giao thông, đánh cả nhân viên trung tâm y tế

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Bùi Bình Giang (SN 1993, trú tại khu 3, phường Hà An, thị xã Quảng Yên) để điều tra tội Gây rối trật tự công cộng quy định tại khoản 2, Điều 318 Bộ luật hình sự xảy ra tại Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên.

Bùi Bình Giang tại Cơ quan Công an

Tối 7/3, đối tượng Giang có uống rượu bia nhưng vẫn điều khiển xe ô tô BKS 14A-936.28 gây tai nạn giao thông làm chị Nguyễn Thị T.L (SN 2002, trú tại xã Tiền An, thị xã Quảng Yên) bị thương, phải đi cấp cứu. Tới 22h30 cùng ngày, tại Trung tâm y tế thị xã Quảng Yên, đối tượng Giang đã có lời nói và hành vi đe dọa, sử dụng gậy rút ba khúc bằng kim loại đuổi đánh ông Bùi X.Đ (bảo vệ của Trung tâm Y tế) khi ông Đ yêu cầu Giang đưa xe ô tô ra khỏi sảnh cấp cứu.

Sau khi gây rối trật tự công cộng, Bùi Bình Giang bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an thị xã Quảng Yên ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với đối tượng Bùi Bình Giang.

Vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: CTV Hà Tâm

Nguồn tin: Báo VOV