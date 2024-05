Sau phán quyết phải trả lại 2.883 tỷ cho bà Trương Mỹ Lan, công ty nhà Cường Đôla bán 2 nhà máy thủy điện

Theo báo cáo phân tích ngành điện do Công ty chứng khoán VnDirect thực hiện cho biết, thông tin từ Viện Nghiên cứu Quốc tế (IRI), giai đoạn El Nino đã chính thức diễn ra từ tháng 5/2023. Pha El Nino kéo theo thời tiết nóng và lượng mưa thấp. Phía EVN thông tin, mực nước thượng nguồn các sông và hồ chứa thủy điện trên toàn quốc đang ghi nhận giảm mạnh so với cùng kỳ, kéo theo việc huy động công suất thấp hơn. Chính vì vậy, thủy điện đã chính bước ra khỏi giai đoạn thời tiết thuận lợi, nhường chỗ cho các nguồn điện khác. "Chúng tôi kỳ vọng sản lượng thủy điện sẽ giảm từ mức nền cao năm 2022, ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả kinh doanh của các nhà máy thủy điện. Về triển vọng phát triển công suất trong dài hạn, công suất thủy điện dự kiến tăng trưởng kép 1% trong 2021 - 2050 do hiện tại về cơ bản Việt Nam đã khai thác gần hết tiềm năng của thủy điện, chỉ còn dư địa để phát triển các dự án thủy điện vừa và nhỏ", VnDirect nhận định.