Sau 7 năm được minh oan, cựu tử tù Hàn Đức Long vẫn chờ bồi thường

Vụ án giết bé Yến đến nay vẫn chưa tìm được hung thủ Vụ án xảy ra tối 26-6-2005, thi thể bé gái 5 tuổi (Yến) được phát hiện tử vong ở cánh đồng xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên. Sau 4 tháng điều tra, từ đơn tố giác công dân, Công an tỉnh Bắc Giang bắt giam ông Hàn Đức Long. TAND tỉnh Bắc Giang sau đó đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, tuyên ông Hàn Đức Long án tử hình về các tội giết người, hiếp dâm trẻ em. TAND tối cao xử phúc thẩm tuyên y án. Tại các phiên xét xử, ông Hàn Đức Long đều kêu oan. Sau đó, hội đồng thẩm phán TAND xử giám đốc thẩm đã quyết định hủy 2 bản án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại từ đầu. Đến năm 2011, TAND tỉnh Bắc Giang xử sơ thẩm lần hai và TAND tối cao xử phúc thẩm lần hai vẫn giữ nguyên phán quyết tử hình đối với ông Hàn Đức Long. Đến ngày 20-12-2016, ông Hàn Đức Long được trả tự do theo quyết định đình chỉ bị can, đình chỉ vụ án. Ngày 25-4-2017, TAND cấp cao tại Hà Nội đã tổ chức xin lỗi công khai đối với ông Hàn Đức Long. Đối với thủ phạm giết bé gái đến nay vẫn chưa được tìm ra.