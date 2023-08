Sắp thông xe Cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu: Hà Nội đi TP Vinh còn 3,5 tiếng

Một đoạn cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu. (Ảnh: VietnamPlus).

Bộ GTVT vừa qua đã yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Quản lý đầu tư xây dựng, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và Ban Quản lý Dự án 6, khẩn trương hoàn thiện thủ tục, khai thác dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu.

Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía đông, giai đoạn 2017 - 2020, đang được Ban quản lý dự án 6 (chủ đầu tư) chỉ đạo nhà thầu và các đơn vị liên quan triển khai thi công, dự kiến hoàn thành, thông xe chính tuyến đưa vào khai thác trước ngày 2/9.

Cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu dài 50 km, đi qua hai tỉnh Thanh Hóa (khoảng 6,5 km) và Nghệ An (43,5 km), tổng mức đầu tư khoảng 7.293 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, thời gian đi từ Nghệ An ra Thanh Hóa từ 3 giờ đồng hồ sẽ rút xuống chỉ 1,5 giờ đồng hồ. Còn thời gian từ Hà Nội vào Vinh (Nghệ An) chỉ còn 3 tiếng rưỡi.

Trong giai đoạn phân kỳ, tuyến đường gồm 4 làn xe, nền đường rộng 17 m, vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Giai đoạn hoàn chỉnh sẽ nâng quy mô lên 6 làn xe, nền đường rộng khoảng 32 m, vận tốc thiết kế 100 - 120 km/giờ.

Để chuẩn bị cho công tác nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào khai thác sử dụng, đáp ứng tiến độ trên, Bộ GTVT yêu cầu Ban quản lý dự án 6 tiếp tục chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn thành các hạng mục; tổ chức và trực tiếp tham gia nghiệm thu hoàn thành toàn bộ hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng; lập hồ sơ hoàn thành công trình theo quy định để phục vụ việc kiểm tra công tác nghiệm thu của Hội đồng Kiểm tra Nhà nước.

Ban quản lý dự án 6 phối hợp với Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng để lập kế hoạch kiểm tra, khắc phục các tồn tại (nếu có)…, bảo đảm hoàn thành các thủ tục cần thiết đưa dự án vào khai thác theo đúng quy định, đáp ứng tiến độ yêu cầu…

Hiện cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu đang hoàn thành những công đoạn cuối cùng. Các nhà thầu bố trí rất nhiều công nhân, máy móc để hoàn thiện các hạng mục an toàn giao thông như hộ lan, sơn kẻ vẽ vạch đường...

Bên cạnh cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu, một cao tốc khác tiếp nối là cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, theo kế hoạch, dự án Diễn Châu - Bãi Vọt sẽ hoàn thành trong tháng 5/2024.

Dự án thành phần đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt có tổng chiều dài 49 km, đi qua địa phận các huyện Diễn Châu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên của tỉnh Nghệ An (44 km) và huyện Đức Thọ của tỉnh Hà Tĩnh (4,9 km), có tổng mức đầu tư 11.158 tỷ đồng.

Được biết, Dự án được khởi công vào ngày 22/5/2021, dự kiến hoàn thành vào ngày 22/5/2024. Dự án được thực hiện theo hình thức PPP, do liên danh nhà đầu tư Công ty TNHH Hòa Hiệp - CTCP Tập đoàn CIENCO4 - Công ty TNHH Đầu tư Núi Hồng - Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - CTCP Đầu tư và Xây dựng VINA2; doanh nghiệp dự án là CTCP Đầu tư Phúc Thành Hưng.

