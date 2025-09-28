Quảng Ninh: 3 công nhân tử vong do sự cố tại khai trường Than Dương Huy

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, khoảng 10h35 phút ngày 28/9, tại Khai trường của Công ty Than Dương Huy (TKV) đã xảy ra sự cố khí trong hầm lò.

Vụ việc làm 2 công nhân bị thương và 3 công nhân của Phân xưởng Đào lò 3, Công ty Xây lắp mỏ – đơn vị được thuê thi công công trình đường lò – bị mắc kẹt. Ngay sau khi nhận được tin báo, ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cùng đoàn công tác đến hiện trường phối hợp với lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam triển khai công tác cứu hộ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo công tác cứu hộ.

Sau đó, các lực lượng, phương tiện chuyên trách được huy động khẩn trương để tìm kiếm nạn nhân. Đến 12h30 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa 2 công nhân bị thương ra ngoài và chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Một giờ sau, vào lúc 13h30, ba công nhân còn lại được tìm thấy nhưng đều đã tử vong.

Chiều 28/9, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng đã trực tiếp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm hỏi, động viên các công nhân bị thương đang điều trị tại Khoa Chấn thương. Hiện sức khỏe cả hai đã ổn định, được theo dõi, chăm sóc tích cực.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu Công ty Xây lắp mỏ TKV tạo điều kiện thuận lợi để gia đình nạn nhân thăm nom, hỗ trợ kịp thời; đồng thời khẩn trương có biện pháp giúp ổn định tâm lý, đời sống cho công nhân. Công ty Than Dương Huy và các đơn vị liên quan được yêu cầu nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất, đặc biệt siết chặt các quy định về an toàn lao động.

Đồng thời, Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra, xác định nguyên nhân sự cố, đồng thời rút kinh nghiệm để ngăn chặn những vụ tai nạn tương tự.

