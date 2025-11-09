Nổ bồn chứa axit tại Tân Rai, 2 công nhân tử vong

Khu vực xảy ra vụ tai nạn thuộc Công ty Cổ phần HC Bảo Lâm (xã Bảo Lâm 1) - Ảnh: CTV

Trưa 9-11, tại Công ty Cổ phần HC Bảo Lâm (xã Bảo Lâm 1, tỉnh Lâm Đồng, khu vực Bảo Lâm cũ) xảy ra sự cố nổ bồn chứa axit làm 2 công nhân tử vong. UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết các lực lượng chức năng đã vào cuộc.

Theo UBND xã Bảo Lâm 1, khoảng 10h15 cùng ngày, tại khu vực nhà máy ở thôn 20 Lộc Thắng (xã Bảo Lâm 1) xảy ra tai nạn lao động làm chết 2 công nhân.

Các nạn nhân gồm anh N.H.T. (29 tuổi, cư trú xã Bảo Lâm 1 và anh H.D.K. (28 tuổi). Cả hai được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa 2 Lâm Đồng nhưng không qua khỏi.

Thông tin ban đầu, trong quá trình kiểm tra kỹ thuật, hai công nhân phát hiện khu vực bồn chứa axit HCL có dấu hiệu rò rỉ nên tiến hành siết lại bulông. Do bulông gỉ sét, việc thao tác có sử dụng máy cắt tạo ma sát, phát tia lửa tiếp xúc với khí trong bồn dẫn tới nổ mạnh, hất văng hai công nhân.

Ngay sau sự cố, chính quyền địa phương cùng lực lượng công an, y tế và quản lý lao động có mặt để bảo đảm an toàn khu vực, thu thập chứng cứ, làm việc với đơn vị vận hành nhà máy và hỗ trợ thân nhân các nạn nhân.

Tác giả: M.V - Đức Trong

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ