Phố bán đồ trang trí lớn nhất xứ Nghệ nhộn nhịp những ngày cận Tết

Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, trên đường Lê Huân, các cửa hàng kinh doanh bày bán đa dạng các vật dụng trang trí Tết như: cành mai, đào, câu đối, lồng đèn, bao lì xì đến các mô hình làm bằng xốp như: dưa hấu, bánh chưng… đủ các kích cỡ, màu sắc. Đây được xem là con phố bán đồ trang trí Tết lớn nhất và nhộn nhịp nhất ở Nghệ An.
Mặc dù không phải là ngày cuối tuần nhưng nơi đây rất đông khách hàng đến mua sắm Tết. Giá các đồ trang trí ở mỗi cửa hàng cũng khác nhau, tùy thuộc vào mẫu mã, kích thước. “Tranh thủ thời gian nghỉ trưa tôi cùng bạn đi mua các đồ trang trí Tết ở trong nhà. Đến con phố Lê Huân ngập sắc đỏ, tôi như cảm nhận được Tết đã đến gần. Năm nào cũng vậy, tôi luôn tranh thủ thời gian đi mua trang trí cho ngôi nhà nhỏ của mình”, chị Trần Thị Thuỷ, trú tại phường Vinh Hưng chia sẻ.
Các sản phẩm rất đa dạng, các sản phẩm có giá từ vài chục ngàn đồng/món, sản phẩm cầu kỳ hơn thì giá cao hơn và tầm khoảng 200.000 - 350.000 đồng/món. Trong đó, đa số khách chọn mua mặt hàng giá rẻ, phù hợp với túi tiền.
Bà Lê Thị Tuyết Lan – chủ cửa hàng bán đồ trang trí ở đường Lê Huân cho biết, từ tháng 11 Âm lịch bắt đầu nhập hàng trang trí về bán. Ngoài ra, mỗi cửa hàng sẽ tự làm thêm một vài sản phẩm thủ công để trở thành nét riêng cho thu hút khách. Giá các mặt hàng năm nay tăng nhẹ so với năm ngoái. Các sản phẩm liên quan đến ngựa cũng hút khách hơn. Thời điểm này, khách đến cửa hàng cũng khá nhiều.
Gia đình chị Lê Hạnh, trú tại Nghệ An đã chọn cho mình set để về decor cho ngôi nhà nhỏ của mình. "Tôi thích cái cảm giác được tự tay chọn những đồ trang trí Tết để decor cho căn nhà nhỏ của mình. Vì vậy năm nào, vợ chồng tôi cũng tranh thủ đến phố bán đồ trang trí sớm để chọn. Tôi sợ những ngày cận Tết sẽ không có thời gian, hơn nữa khách hàng đông chen chúc rất mệt", chị Hạnh chia sẻ thêm.
Những sản phẩm hàng thiết kế sẽ có giá "nhỉnh" hơn nhiều so với các sản phẩm sản xuất đại trà khác. Theo một chủ cửa hàng thì sản phẩm thiết trong hình có giá 350.000 đồng.
Người dân vẫn khá chuộng những mẫu trang trí truyền thống, câu đối đỏ và ưu tiên những mặt hàng có giá cả phải chăng, vừa túi tiền.
Nhiều sản phẩm được thiết kế cầu kỳ, kết hợp giữa chất liệu truyền thống và phong cách hiện đại, đáp ứng thị hiếu đa dạng của người tiêu dùng. Sản phẩm liên quan đến con ngựa được người dân tìm mua nhiều hơn so với các mặt hàng khác.
Rất đông người dân tranh thủ mua đồ trang trí từ sớm để tránh cảnh đông đúc cận Tết và có thêm thời gian lựa chọn. Bên cạnh việc trang trí nhà cửa, không ít khách hàng là chủ cửa hàng, quán cà phê, doanh nghiệp, trường học, phụ huynh,… mua đồ Tết sớm để lên ý tưởng trang trí, tạo không khí xuân. Anh Phan Liên – một phụ huynh của trường tiểu học Hưng Đạo cho biết: “Năm nay trường tổ chức hội chợ Xuân nên tôi cùng một số phụ huynh đến chọn đồ trang trí về setup trại cho lớp của con. Sản phẩm năm nay rất đa dạng, giá cả cũng không cao lắm nên chúng tôi dễ dàng chọn được những món đồ ưng ý”.
Bên cạnh đó, các mặt hàng hoa giả cũng nhộn nhịp khách mua. Đặc biệt, các loại hoa lan với nhiều chất liệu khác nhau như cao su non, nhựa, vải, lụa,… giá từ 15.000 - 50.000đồng/cành tuỳ chất liệu.
Nhiều khách hàng sỉ chỉ cần xem qua hình ảnh, chốt hàng đại lý sẽ đóng gói hàng và gửi về tận nơi. "Đối với khách hàng lâu năm, chúng tôi chỉ cần gửi hình ảnh và báo giá gửi, họ sẽ chốt số lượng hàng. Sau đó, chúng tôi đóng hàng và gửi về đến tận nơi cho họ. Việc mua bán online bây giờ rất tiện lợi hơn so với việc mua bán truyền thống như trước đây", chị Hoa - chủ cửa hàng trên đường Lê Huân cho biết.
Các tiểu thương nơi đây cho biết, thời điểm hiện tại mới là giai đoạn khởi động, sức mua dự kiến sẽ tăng mạnh hơn những ngày gần Tết. Với tín hiệu thị trường sôi động ngay từ đầu mùa, các tiểu thương đang hy vọng một vụ kinh doanh Tết khởi sắc, có cái Tết ấm no.
Tác giả: Hà Thị Hằng
Nguồn tin: nguoiduatin.vn