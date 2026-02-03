Phố bán đồ trang trí lớn nhất xứ Nghệ nhộn nhịp những ngày cận Tết

Mặc dù không phải là ngày cuối tuần nhưng nơi đây rất đông khách hàng đến mua sắm Tết. Giá các đồ trang trí ở mỗi cửa hàng cũng khác nhau, tùy thuộc vào mẫu mã, kích thước. “Tranh thủ thời gian nghỉ trưa tôi cùng bạn đi mua các đồ trang trí Tết ở trong nhà. Đến con phố Lê Huân ngập sắc đỏ, tôi như cảm nhận được Tết đã đến gần. Năm nào cũng vậy, tôi luôn tranh thủ thời gian đi mua trang trí cho ngôi nhà nhỏ của mình”, chị Trần Thị Thuỷ, trú tại phường Vinh Hưng chia sẻ.