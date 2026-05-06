Sao Vbiz 2 lần phẫu thuật ung thư cổ tử cung: Chồng có tài sản hơn 1.000 tỷ, được cưng như trứng

Hari Won là nghệ sĩ mang hai dòng máu Việt - Hàn. Cô hoạt động đa năng ở nhiều lĩnh vực như ca hát, diễn xuất và dẫn chương trình. Hari Won được khán giả biết đến rộng rãi sau khi tham gia chương trình Cuộc đua kỳ thú năm 2013.

Trong sự nghiệp âm nhạc, nữ ca sĩ từng phát hành nhiều ca khúc đạt hàng triệu lượt xem như Hương đêm bay xa, Love You Hate You, Là cả bầu trời hay Anh hiểu không. Bên cạnh đó, cô còn ghi dấu ấn qua nhiều chương trình truyền hình như Giọng ải giọng ai, Chạy đi chờ chi và tham gia các phim điện ảnh như Chàng trai năm ấy, Ma Dai, 49 ngày, Bệnh viện ma, Cua lại vợ bầu...

Không chỉ được biết đến là nghệ sĩ đa tài của showbiz Việt, Hari Won còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn bên Trấn Thành. Tháng 12/2016, Hari Won về chung một nhà với Trấn Thành. Sau một thập kỷ gắn bó, cả hai vẫn đồng hành cùng nhau trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, trở thành một trong những cặp đôi được yêu mến của showbiz Việt.

Ít ai biết rằng phía sau hình ảnh luôn vui vẻ, năng lượng trên truyền hình, nữ ca sĩ từng trải qua quãng thời gian khó khăn khi phải chiến đấu với bệnh tật. Hari Won từng công khai việc cô mắc ung thư cổ tử cung và phải trải qua tới 2 lần phẫu thuật.

Hari Won cho biết từ năm 19 tuổi, cô đã duy trì thói quen khám phụ khoa định kỳ hằng năm. Thời điểm đó, nhiều người từng thắc mắc vì sao chưa kết hôn, chưa mắc bệnh nhưng cô vẫn đi kiểm tra sức khỏe sinh sản thường xuyên.

Trong một lần tái khám định kỳ, bác sĩ phát hiện dấu hiệu bất thường ở cổ tử cung và cảnh báo nguy cơ ung thư, đồng thời đề nghị cô thực hiện thêm các kiểm tra chuyên sâu. "Tôi bị sốc nặng khi nghe đến từ ung thư. Lúc đó tôi còn chưa tới 30 tuổi, sống lành mạnh, không rượu chè, không buông thả", Hari Won nhớ lại.

Hari Won từng nhiều lần trải lòng về hành trình sức khỏe đầy khó khăn, trong đó có việc cô không dễ có con. Nữ ca sĩ cho biết bản thân chưa thể sinh em bé vì căn bệnh ung thư cổ tử cung có nguy cơ tái phát. Hari Won từng phải trải qua hai lần phẫu thuật và dù đã điều trị suốt nhiều năm, tình trạng sức khỏe vẫn chưa thực sự ổn định.

Bà xã của Trấn Thành chia sẻ, căn bệnh này không có phương pháp điều trị dứt điểm, mà phụ thuộc rất nhiều vào thể trạng và hệ miễn dịch của cơ thể. Nếu sức khỏe suy giảm, nguy cơ bệnh tái phát vẫn có thể xảy ra. "Vấn đề là cổ tử cung của tôi bây giờ bị ngắn quá. Nếu lần này bị lại, có thể tôi sẽ bị... vô sinh", Hari Won tâm sự.

Vào năm 2020, Hari Won tâm sự về chuyện sinh con khi tham gia một chương trình. Bà xã Trấn Thành chia sẻ: "Bản thân tôi, từ xưa đến bây giờ luôn khao khát chuyện có con. Khi dưới 30 tuổi, lúc nào tôi cũng cân nhắc chuyện nếu muốn có con thì phải có kinh tế ổn định. Nếu không có tiền lo cho con, tôi không chịu nổi. Sau 30 tuổi, tôi tự kiếm tiền và mua được một căn nhà cho bản thân. Nhưng hiện tại thì...".

Việc Trấn Thành và Hari Won chưa có con sau hơn 9 năm kết hôn từng khiến cả hai nhiều lần vướng vào những lời bàn tán từ dư luận. Mỗi khi vợ nhận về ý kiến tiêu cực xoay quanh chuyện sinh con, Trấn Thành đều lên tiếng bảo vệ và đồng hành cùng cô.

Nam MC từng chia sẻ rằng vợ chồng anh vẫn còn nhiều dự định, ước mơ riêng nên thống nhất chưa sinh con ở thời điểm hiện tại. Anh cũng khẳng định việc chưa có em bé không liên quan đến căn bệnh ung thư cổ tử cung mà Hari Won từng mắc phải.

Theo Trấn Thành, việc sinh con đồng nghĩa với trách nhiệm lớn về thời gian, sự hy sinh và tài chính để nuôi dạy con cái. Anh cho rằng khi đã quyết định có con thì phải chăm sóc và giáo dục thật tốt, bởi một đứa trẻ trưởng thành trở thành người như thế nào phụ thuộc rất nhiều vào cách nuôi dạy của cha mẹ. Nếu quá bận rộn với công việc, không có thời gian đồng hành cùng con thì đứa trẻ sẽ thiệt thòi về nhiều mặt.

Hiện tại, Hari Won hiện có cuộc sống hạnh phúc đáng ngưỡng mộ bên Trấn Thành. Kể từ khi kết hôn vào năm 2016, cặp đôi luôn đồng hành cùng nhau trong công việc lẫn cuộc sống. Trấn Thành nhiều lần công khai thể hiện sự yêu chiều dành cho bà xã, từ những món quà đắt đỏ, chuyến du lịch sang chảnh cho đến cách chăm sóc từng điều nhỏ nhặt trong đời thường.

Nam MC từng không ít lần khiến dân mạng lụi tim khi tiết lộ luôn ưu tiên vợ ở vị trí đặc biệt nhất. Anh cũng nhiều lần lên tiếng bảo vệ vợ trước những bình luận tiêu cực trên mạng xã hội. Trấn Thành được xem là một trong những nghệ sĩ giàu có hàng đầu Vbiz khi hoạt động mạnh ở nhiều lĩnh vực như MC, đạo diễn. Nam nghệ sĩ từng gây chú ý với khối tài sản được cho là lên tới hơn 1.000 tỷ đồng cùng loạt bất động sản, xe sang và hàng hiệu đắt đỏ.

