Sáng sớm nay, miền Bắc mưa to kèm theo sấm sét dày đặc, 10 phút lại có 1.000 - 1.400 cú sét

Các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm theo sấm sét rạng sáng 30-8 - Ảnh: Nam Trần

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ khoảng 0h đến 5h sáng 30-8, tại khu vực các tỉnh Bắc Bộ đã có mưa, mưa to, có nơi mưa rất to như Xuân Minh (Hà Giang) 126mm, Quân Chu 206mm (Thái Nguyên), Âu Lâu (Yên Bái) 78mm, Bản Cầm (Lào Cai) 83mm, Tân Thanh (Tuyên Quang) 97mm...

Cơn mưa lớn rạng sáng nay kèm theo sấm sét liên hồi ở nhiều tỉnh miền Bắc. Nhiều người dân chia sẻ về hiện tượng thời tiết này trên mạng xã hội.

Theo thống kê của Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn), trong khoảng từ 4h đến 7h sáng nay, hệ thống mạng lưới phát hiện, định vị sét của đơn vị này ghi nhận được hàng nghìn cú sét đánh xuống đất và sét trong mây ở trên đất liền, trên biển và khu vực lân cận Việt Nam.

Qua quan sát bản đồ hiển thị theo thời gian thực cho thấy sét đánh sáng sớm nay tập trung chủ yếu ở khu vực miền Bắc.

Thời điểm 4h-5h sáng nay, cứ 10 phút trôi qua có khoảng 1.000 - 1.400 cú sét đánh xuống đất và sét trong mây. Thời điểm này, sét tập trung nhiều ở các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Nam Định, Thái Bình.

Trong khoảng từ 5h50-6h50, trung bình 10 phút có 500 - 800 cú sét đánh xuống đất và sét trong mây và tập trung nhiều ở Phú Thọ, Yên Bái và ven biển Đồng bằng Bắc Bộ.

Bản đồ phân bố mật độ sét lúc 5h sáng 30-8 - Ảnh: Trung tâm Mạng lưới khí tượng thủy văn quốc gia

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong sáng nay, khu vực các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 90mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện thuộc các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên.

Cơ quan khí tượng cảnh báo chiều tối và đêm 30-8, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to tập trung vào tối và đêm với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 90mm.

Ở khu vực Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

