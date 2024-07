Clip: Khoảnh khắc sét đánh trúng 3 người đi bộ trong công viên

Your browser does not support the video tag.

Ba người đã bị thương do sét đánh tại Công viên Patriot gần Moscow, Nga, một phát ngôn viên của cơ quan cứu hộ địa phương nói với TASS.

"Theo số liệu mới nhất, có 3 người bị sét đánh. Hai người trong số họ đang trong tình trạng nghiêm trọng", ông nói.

3 người bị sét đánh trúng khi đang đi bộ trong công viên.

Trong clip, hai người đàn ông và một người phụ nữ đã ngã xuống đất sau khi bị sét đánh. Các nhân viên y tế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Toàn bộ diễn biến vụ việc đã được camera giám sát ghi lại.

Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 28/7, trong một trận mưa rào. Sét đánh trúng ba người, một phụ nữ và hai người đàn ông, đang đi bộ qua quảng trường trung tâm ở Công viên Patriot. Hai người đàn ông đang trong tình trạng nguy kịch.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn