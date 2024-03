Sai phạm Đăng kiểm: Khởi tố, bắt giam thêm 63 bị can

Ngày 10/3, thông tin từ Công an TP.HCM, mở rộng điều tra “đại án đăng kiểm”, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt giam thêm 63 bị can để điều tra về các hành vi sai phạm, tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm.

63 bị can này thuộc 10 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và các doanh nghiệp thi công, cải tạo phương tiện xe cơ giới trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Họ bị khởi tố để điều tra về các hành vi Nhận hối lộ, Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ, Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Các bị can mới bị khởi tố, bắt giam. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố tổng cộng 318 bị can liên quan đến các hành vi sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm với 11 tội danh.

Theo Công an TP.HCM, những sai phạm này có hệ thống, được tổ chức xuyên suốt từ một số lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam, Phòng Kiểm định xe cơ giới đến Giám đốc nhiều trung tâm đăng kiểm, gây hậu quả đặc biệt lớn cho xã hội.

Mmở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã kịp thời báo cáo Bộ Công an kiến nghị Cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành thực hiện một loạt nhóm giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hoạt động đăng kiểm xe cơ giới.

Cụ thể miễn đăng kiểm xe cơ giới lần đầu, giãn cách chu kỳ đăng kiểm, phân cấp phân quyền gắn với thanh tra, kiểm soát chặt hoạt động đăng kiểm cho các địa phương…

Những giải pháp này góp phần từng bước quản lý chặt chẽ hơn hoạt động kiểm định xe cơ giới vừa góp phần nâng cao an toàn phương tiện và bảo vệ tính mạng con người; đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Hoàng Thọ

Nguồn tin: Báo VTC