Sai lầm phổ biến khi dùng điều hòa khiến hóa đơn tiền điện tăng vọt

Khi điều hòa khởi động từ trạng thái tắt, nó tiêu thụ một lượng điện lớn nhất để có thể làm mát nhanh chóng, đặc biệt trong những căn phòng đang ở trạng thái ấm - thời điểm tiêu thụ năng lượng cao nhất.

Việc bật/tắt điều hòa liên tục không phù hợp với công nghệ Inverter

Trong các điều hòa cũ, chu kỳ này lặp lại liên tục, dẫn đến việc tiêu tốn nhiều điện năng hơn. Ngược lại, điều hòa công nghệ Inverter hoạt động khác biệt: nó điều chỉnh công suất, duy trì nhiệt độ ổn định và tiêu thụ ít năng lượng hơn khi đạt được mức nhiệt mong muốn.

Một yếu tố quan trọng khác là quán tính nhiệt. Khi người dùng tắt điều hòa, nhiệt độ căn phòng sẽ tăng dần do ảnh hưởng của nhiệt độ bên ngoài. Nếu rời đi chỉ trong 10 phút, nhiệt độ sẽ tăng lên rất cao, đặc biệt khi thời tiết nắng nóng. Trong trường hợp này, lúc khởi động lại điều hòa, máy sẽ bắt đầu ở nhiệt độ cao, dẫn đến việc tiêu thụ nhiều điện năng để tìm cách làm mát nhanh chóng. Lượng điện này sẽ tiêu tốn nhiều hơn so với việc để điều hòa hoạt động trong khoảng thời gian 10 phút đó, đặc biệt đối với các điều hòa Inverter.

Bật/tắt điều hòa sao cho tiết kiệm điện?

Chính vì vậy, cách sử dụng hiệu quả nhất là để điều hòa hoạt động liên tục ở nhiệt độ mong muốn. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm năng lượng mà còn mang lại sự tiện lợi. Nhưng nếu rời khỏi nhà hơn 1 giờ, việc tắt điều hòa là hợp lý, đặc biệt khi nhiệt độ bên ngoài không quá cao.

Ngoài ra, việc điều chỉnh nhiệt độ cũng rất quan trọng. Mỗi độ tăng trên bộ điều chỉnh nhiệt có thể giúp tiết kiệm khoảng 8% năng lượng tiêu thụ. Đặt máy ở mức 25°C hoặc 26°C và để nó hoạt động liên tục sẽ tiết kiệm hơn so với việc đặt ở mức 23°C và bật tắt liên tục.

Tóm lại, để tiết kiệm năng lượng và chi phí, người dùng hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định tắt máy điều hòa.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn