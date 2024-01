Khởi tố nam sinh chế tạo 201 quả pháo nổ

Sáng 12-1, Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Xuân Thắng (SN 2007, ngụ thôn Nhật Tân, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) về tội "Sản xuất hàng cấm".

Trần Xuân Thắng cùng tang vật tại cơ quan điều tra

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào cuối tháng 12-2023, trong quá trình tuần tra, Công an xã Mỹ Lộc phát hiện có người nổ pháo trong đám cưới tại nhà anh Lê Đình Duy (SN 1999, ngụ thôn Nhật Tân, xã Mỹ Lộc). Sau đó, Công an xã Mỹ Lộc đã xác định được người trực tiếp nổ pháo là Trần Văn H. (SN 2007, cùng ngụ thôn Nhật Tân).

Tại cơ quan điều tra, H. khai nhận 4 quả pháo có được dùng để nổ trong đám cưới là do Trần Xuân Thắng cho. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã triệu tập Thắng lên làm việc.

Nam sinh này khai nhận từ khoảng tháng 2 đến 10-2023, Thắng đã tìm hiểu cách làm pháo trên mạng, sau đó mua các nguyên liệu về để chế tạo pháo nổ.

Quá trình khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Trần Xuân Thắng, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã thu giữ 197 quả pháo còn lại có khối lượng 8,58kg cùng các công cụ, nguyên liệu để sản xuất pháo.

Tổng cộng Thắng đã chế tạo 201 quả pháo có kích thước khác nhau.

Hiện, vụ việc vẫn đang được Công an huyện Can Lộc tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Vĩnh Gia

Nguồn tin: Báo Người lao động