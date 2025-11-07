Choáng ngợp với dàn Rolls-Royce xa xỉ bậc nhất Việt Nam

Tại Việt Nam, những chiếc Rolls-Royce hiếm hoi xuất hiện luôn thuộc về giới siêu giàu, và dưới đây là những mẫu xe ấn tượng nhất từng làm say đắm người hâm mộ.

1. Rolls-Royce Phantom Khải Silk

Chiếc Rolls-Royce Phantom màu bạc xuất hiện tại showroom ở Sài thành năm 2007 từng gây chấn động giới mê xe trong nước, bởi được ghi nhận là một trong những chiếc Rolls-Royce đầu tiên lăn bánh tại Việt Nam. Và chiếc xe ấy thuộc về Khải Silk (Hoàng Khải) - Chủ tịch Tập đoàn Khải Silk.

Xe sở hữu ngoại thất màu bạc ánh kim, nội thất sử dụng da cùng tông màu với thân xe, và được ốp gỗ quý ở nhiều chi tiết. Chiếc Rolls-Royce Phantom của Khải Silk cũng được tích hợp các tiện ích hiện đại như rèm điều khiển điện, quạt gió lọc mùi, tủ lạnh mini, ly rượu, điều khiển ghế và nhiều tính năng khác. Sàn để chân rộng, thảm sàn cao cấp, kính sau cũng được trang bị rèm điện.

Phantom lắp động cơ 6,75 lít V12, công suất 453 mã lực, mô-men xoắn cực đại 720 Nm. Sức mạnh này giúp chiếc xe nặng gần 2,5 tấn tăng tốc lên 100 km/h trong 5,7 giây. Xe có chiều dài tổng thể 5.834 mm. Được biết, giá lăn bánh ở thời điểm năm 2007 của chiếc Rolls-Royce Phantom của Khải Silk lên tới khoảng 1 triệu USD.

2. Rolls-Royce Phantom Dương Thị Bạch Diệp

Dù có những chiếc Rolls-Royce lăn bánh tại Việt Nam trước đó, nhưng Rolls-Royce Phantom của bà Dương Thị Bạch Diệp lại là chiếc Rolls-Royce Phantom chính hãng hàng bespoke đầu tiên, được đưa về Việt Nam ngày 29/1/2008. Được biết, giá sau thuế của chiếc Rolls-Royce Phantom này lên tới 1,3 triệu USD.

Chiếc Rolls-Royce Phantom này thuộc loại EWB (Extended Wheelbase), trọng lượng 3,2 tấn, động cơ V12 công suất 453 mã lực, mô-men xoắn 720 Nm. Xe sơn màu xanh lục theo logo của Công ty Diệp Bạch Dương, phần trên là màu bạc ánh kim. Màu sắc này còn gợi liên tưởng đến tên của bà Bạch Diệp (“Bạch” là bạc, “Diệp” là xanh). Đồng thời, xe cũng được gắn biển số “siêu đẹp” 77L-7777.

3. Rolls-Royce Phantom Mặt Trời Phương Đông

Được giới thiệu tại lễ khai trương Rolls-Royce Motor Cars Hanoi vào năm 2014, Rolls-Royce Phantom Mặt Trời Phương Đông (Phantom Oriental Sun) gây ấn tượng với các chi tiết được đặt hàng riêng.

Xe mang đậm hơi thở văn hóa Đông phương với biểu tượng mặt trời được cách điệu từ 12 tia sáng tượng trưng cho 12 con giáp, đồng thời tạo hình từ 6 chữ M lồng vào nhau (chữ M là “money” và số 6 biểu tượng cho tài lộc). Xe cũng sở hữu biểu tượng nữ thần Spirit of Ecstasy được dát vàng 24K.

4. Rolls-Royce Phantom Hòa Bình Vinh Quang

Chiếc Rolls-Royce Phantom Hòa Bình Vinh Quang được đưa về nước năm 2016 với giá lên tới 83,8 tỷ đồng – là chiếc Rolls-Royce đắt nhất Việt Nam lúc bấy giờ. Đặc biệt, chiếc Rolls-Royce Phantom Hòa Bình Vinh Quang của bầu Hiển còn được bespoke với những chi tiết đặt riêng như logo chữ H lồng vào nhau, biểu tượng Spirit of Ecstasy được mạ vàng 24K.

Rolls-Royce Phantom Hòa Bình Vinh Quang được trang bị động cơ V12 hút khí tự nhiên, dung tích 6.75L, sản sinh công suất tối đa 453 mã lực tại 5.350 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 720 Nm tại 3.500 vòng/phút, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp. Nhờ đó, chiếc xe siêu sang này có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 6,1 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 240 km/h.

5. Rolls-Royce Phantom Lửa Thiêng

Rolls-Royce Phantom Lửa Thiêng nằm trong bộ sưu tập Rolls-Royce Phantom Đông Sơn, bao gồm các phiên bản: Lửa Thiêng, Thủy Triều, Thần Núi, Ngân Vũ, Phù Sa và Mẹ Âu Cơ. Hiện Phantom Đông Sơn vẫn là bộ sưu tập duy nhất dành riêng cho Việt Nam.

Rolls-Royce Phantom Lửa Thiêng nổi bật với hai tông màu vàng hồng và đỏ rượu vang ở cả nội thất lẫn ngoại thất. Biểu tượng Spirit of Ecstasy được mạ vàng, và họa tiết trống đồng Đông Sơn được vẽ bằng tay tạo nên những điểm nhấn nổi bật cho mẫu xe. Nội thất của xe sử dụng gỗ quý, da bò Bắc Âu, và biểu tượng chim hạc của văn hóa Đông Sơn cũng xuất hiện trong nhiều chi tiết nội thất.

Rolls-Royce Phantom Lửa Thiêng được trang bị khối động cơ V12 dung tích 6.75 lít, sản sinh công suất tối đa 453 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 720 Nm. Xe mất khoảng 6,1 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát, trước khi đạt vận tốc tối đa khoảng 250 km/h.

Tác giả: Bảo Nam

Nguồn tin: nguoiduatin.vn