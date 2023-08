Rét đậm, rét hại khả năng xuất hiện muộn trong mùa đông năm 2023-2024

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, trong thời kỳ mùa đông năm 2023-2024, rét đậm, rét hại khả năng xuất hiện muộn và số ngày rét đậm, rét hại xu hướng xảy ra ít hơn so với trung bình nhiều năm.

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ nửa cuối tháng 8 đến tháng 11/2023, Biển Đông khả năng xuất hiện khoảng 5-7 cơn bão/áp thấp nhiệt đới, trong đó khoảng 2-3 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Đề phòng những cơn bão diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ.

Mùa đông năm 2023-2024, số ngày rét đậm, rét hại xu hướng xảy ra ít hơn so với trung bình nhiều năm. (Ảnh minh hoạ: Đắc Huy)

Từ tháng 12/2023 đến tháng 2/2024, trên Biển Đông có khoảng 1- 2 cơn bão/áp thấp nhiệt đới hoạt động, có thể ảnh hưởng đến Trung Bộ và các tỉnh phía Nam.

Nắng nóng tiếp tục xảy ra tại Trung Bộ trong nửa cuối tháng 8/2023 với số ngày nắng nóng cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tháng 9, nắng nóng khả năng xảy ra ở Trung Bộ với cường độ giảm dần và không kéo dài.

Từ tháng 9-10/2023, nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn khoảng 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm trên phạm vi cả nước; tháng 11/2023, cao hơn từ 0,5-1,5 C; trong đó, tháng 9, Đà Nẵng đến Bình Thuận ở mức xấp xỉ.

Từ tháng 12/2023-2/2024, nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến cao hơn khoảng 0,5-1,5 độ C, có nơi cao hơn; Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn khoảng 0,5-1 độ C, có nơi cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết thêm, từ tháng 9 đến tháng 11/2023, ven biển Đông Nam Bộ xuất hiện 5 đợt triều cường: Đợt 1 từ 1-3/9, đợt 2 từ 29/9-3/10, đợt 3 từ 27/10-1/11, đợt 4 từ 13-18/11 và đợt 5 từ 25-30/11.

Trong đó, đợt triều cường từ 27/10 - 01/11 có thể đạt 4,2 m, nếu kết hợp với gió mùa Đông Bắc thì đợt triều cường này sẽ nguy cơ gây ngập úng ở vùng trũng, thấp, khu vực ngoài đê bao các tỉnh ven biển Đông Nam Bộ.

Từ tháng 12/2023-2/2024, khu vực này xuất hiện 3 đợt triều cường ở mức cao: Đợt 1 từ ngày 13-17/12, đợt 2 từ ngày 12-15/1/2024 và đợt 3 từ ngày 11-14/2/2024.

