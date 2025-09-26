Rashford thăng hoa tại Barca

Phút 90, Barcelona được hưởng phạt góc sau quãng thời gian chịu sức ép. Marcus Rashford treo bóng chuẩn xác để Ronald Araujo đánh đầu từ cự ly gần, nâng tỷ số lên 3-1, đồng thời đặt dấu chấm hết cho mọi hy vọng giành điểm của đội chủ nhà.

Với cá nhân Rashford, anh tiếp tục mạch phong độ ấn tượng khi góp công vào bàn thắng trong 4 lần ra sân liên tiếp cho Barca, bao gồm 2 bàn thắng và 3 đường kiến tạo. Tính ở mọi cấp độ, Rashford đã ghi bàn hoặc kiến tạo trong 5 trận liên tiếp. Chân sút sinh năm 1997 đang dần khẳng định vai trò quan trọng trong kế hoạch của HLV Hansi Flick nhờ lối chơi đa năng cùng khả năng tạo ra nhiều khoảnh khắc đột biến.

Rashford tỏa sáng sau khi rời MU.

Với 4 cú sút, 2 trong số đó trúng đích, 80 lần chạm bóng, tỷ lệ chuyền chính xác 89%, 1 đường kiến tạo, Rashford được Flashscore chấm 7,3 điểm, cao nhất trên hàng công nhà đương kim vô địch La Liga. Nếu may mắn hơn, cựu cầu thủ MU còn có thể lập một siêu phẩm sút xa ở phút 22, nếu thủ môn đội chủ nhà không có pha cứu thua xuất thần.

Trên sân Nuevo Carlos Tartiere, Barca tấn công dồn dập nhưng lại để thủng lưới trước sau pha xứ lý lỗi của thủ thành Joan Garcia ở phút 33. Alberto Reina chớp cơ hội dứt điểm từ khoảng cách hơn 30 m, mang về bàn mở tỷ số cho đội bóng tân binh.

Đến phút 56, nỗ lực dồn ép của Barca mới có hiệu quả. Eric Garcia có mặt đúng lúc để đá bồi, sau pha dứt điểm bị cản phá của Ferran Torres, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. 14 phút sau, Robert Lewandowski nâng tỷ số lên 2-1 vói pha đánh đầu hiểm hóc.

Khoảng 15 phút cuối, Real Oviedo vùng lên mạnh mẽ, khiến hàng thủ đội khách liên tục chao đảo. Dù vậy, khoảnh khắc tỏa sáng của Rashford, Araujo đã giúp Barca định đoạt trận đấu, qua đó duy trì khoảng cách 2 điểm ít hơn so với Real trong cuộc đua vô địch.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: znews.vn