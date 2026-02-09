Ra mắt Honda City 2026 phiên bản đặc biệt, từ 460 triệu đồng

Theo Honda Philippines, tính đến năm 2026, đã có hơn 150.000 chiếc xe sedan cỡ B Honda City được bán ra tại thị trường này, cho thấy sức hút bền vững của mẫu xe trong phân khúc sedan đô thị.
Honda City 2026 phiên bản đặc biệt Pearl Edition được áp dụng cho cả hai biến thể: sedan và hatchback, với nhiều nâng cấp về thiết kế ngoại thất, đi kèm dấu ấn kỷ niệm 30 năm.
Về ngoại hình, thiết kế của Honda City 30th Anniversary Pearl Edition bản đặc biệt trở nên thanh thoát hơn với nhiều đường sóng lượn tạo điểm nhấn. Xe trang bị logo huy hiệu kỷ niệm 30 năm trên chắn bùn trước và cửa cốp sau.
Biến thể sedan của phiên bản này được phát triển từ mẫu City 1.5 S CVT, bổ sung các chi tiết trang trí màu đen như: gương chiếu hậu, tay nắm cửa, lưới tản nhiệt và mâm xe. Toàn bộ xe được sơn màu Platinum White Pearl, tạo nên sự tương phản nổi bật, hiện đại.
Trong khi đó, phiên bản Honda City Hatchback mang đậm phong cách thể thao với loạt chi tiết màu đỏ trên viền đèn sương mù, ốp cản trước và trung tâm đầu xe.
Đuôi xe được nâng cấp với đuôi gió thể thao, ốp cản sau mở rộng, khuếch tán gió và chụp ống xả thể thao. Tương tự bản sedan, logo kỷ niệm 30 năm cũng xuất hiện ở cửa hậu và xe sử dụng màu sơn trắng ngọc trai Platinum.
Bên trong nội thất xe vẫn là tông màu đen, nội thất bọc da với ghế ngồi thêm tông màu đỉ thể thao hơn và huy hiệu City 30th Anniversary Pearl Edition. Còn lại các thính năng công nghệ không thay đổi so với phiên bản cao câp đang bán ra.