Quy định mới nhất về thời gian làm việc của giáo viên từ 1/1/2026

Điều 16 Luật Nhà giáo 2025 quy định về chế độ làm việc của nhà giáo như sau:

1. Chế độ làm việc của nhà giáo bao gồm thời gian làm việc, thời gian nghỉ hè hằng năm và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật.

2. Thời gian làm việc của nhà giáo là thời gian thực hiện hoạt động nghề nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này.

3. Thời gian nghỉ hè hằng năm và các ngày nghỉ khác của nhà giáo được bố trí phù hợp đối với nhà giáo từng cấp học, trình độ đào tạo và loại hình cơ sở giáo dục theo quy định của Chính phủ.

4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chi tiết chế độ làm việc đối với nhà giáo các cấp học và trình độ đào tạo, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này.

5. Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết chế độ làm việc đối với nhà giáo thuộc thẩm quyền quản lý.

Ảnh minh hoạ.

Như vậy, theo khoản 2, Điều 16 Luật Nhà giáo 2025, thời gian làm việc của nhà giáo là thời gian thực hiện hoạt động nghề nghiệp quy định tại Khoản 2, Điều 7 của Luật này.

Trong khi đó, khoản 2, Điều 7 Luật Nhà giáo 2025 quy định Nội dung hoạt động nghề nghiệp của nhà giáo bao gồm:

a) Chuẩn bị và tổ chức giảng dạy, giáo dục, đánh giá đối với người học;

b) Học tập, bồi dưỡng;

c) Nghiên cứu khoa học;

d) Phục vụ cộng đồng;

đ) Hoạt động chuyên môn khác.

Như vậy, thời gian làm việc của giáo viên được quy định như trên.

Tác giả: Minh Hoa (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn