Nghệ An 'xoay tua' giáo viên, gần 1.000 thầy cô lên đường biệt phái

Trong đó có 142 giáo viên mầm non, 290 giáo viên tiểu học và 404 giáo viên trung học cơ sở.

Theo quyết định, nhiều thầy cô sẽ được điều động dạy liên trường, tập trung ở các môn còn thiếu như Tin học, Tiếng Anh, Âm nhạc, Mỹ thuật. Nguyên tắc biệt phái linh hoạt: giáo viên THCS có thể đảm nhiệm giảng dạy ở tiểu học, giáo viên tiểu học “gánh” thêm môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Tiếng Anh, Tin học hoặc Thể chất ở bậc THCS; thậm chí giáo viên mầm non đạt chuẩn trình độ vẫn có thể tham gia giảng dạy ở bậc học cao hơn.

Nghệ An biệt phái 836 giáo viên để giải “bài toán thiếu – thừa” nhân lực trong năm học mới.



Thời hạn biệt phái không quá 36 tháng. Trong thời gian này, lương và phụ cấp vẫn do đơn vị cử đi chi trả. Nếu đơn vị xuất phát có nhu cầu bổ sung giáo viên do tăng lớp hoặc tuyển mới, giáo viên biệt phái có thể được bố trí trở lại trước thời hạn.

Theo báo cáo giám sát của HĐND tỉnh, Nghệ An hiện đang thiếu hơn 4.000 giáo viên ở cả bậc mầm non và phổ thông. Riêng mầm non thiếu 1.579 giáo viên, tiểu học thiếu 1.198, THCS thiếu 942 và THPT thiếu 463.

Đáng chú ý, tình trạng thiếu tập trung nhiều ở các môn năng khiếu và các môn học mới của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 như Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Hoạt động trải nghiệm – Hướng nghiệp.

Sự thiếu hụt này không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ triển khai chương trình mới, mà còn tạo áp lực lớn cho đội ngũ giáo viên hiện có, khó khăn trong việc duy trì chất lượng dạy học và hoàn thành tiêu chí xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An nhấn mạnh, biệt phái là giải pháp tình thế nhưng cần thiết, nhằm san sẻ nhân lực giữa các trường, không để lãng phí nguồn lực sẵn có. Ngành kêu gọi sự đồng thuận, chia sẻ của các nhà trường, giáo viên và nhân viên để cùng vượt qua khó khăn, đảm bảo kế hoạch năm học 2025 – 2026.

Tác giả: Văn Hiền

Nguồn tin: congluan.vn