Quốc lộ 1 bất ngờ 'chìm trong biển nước', xe máy bị cuốn phăng

Cảnh nước xiết cuốn trôi xe máy trên quốc lộ 1 Sau cơn mưa chưa đầy 1 tiếng, một đoạn quốc lộ 1 qua phường Long Bình (Đồng Nai) nước bất ngờ dâng cao, chảy xiết, cuốn trôi cả xe máy và người đi đường.

Khoảng 18h50 tối 24/11, khu vực TP Biên Hòa cũ xuất hiện mưa nhỏ. Đến 19h20, mưa bất ngờ lớn dần, xối xả trong khoảng 30 phút trước khi tạnh hẳn. Dù diễn ra trong thời gian ngắn, lượng nước đổ xuống lớn khiến nhiều tuyến đường như Nguyễn Thành Phương, Đồng Khởi, Nguyễn Ái Quốc… bị ngập cục bộ.

Đặc biệt, quốc lộ 1 - đoạn trước Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai (phường Long Bình) và khu vực gần Nhà thờ Thánh Tâm (phía giáp xa lộ Hà Nội) - biến thành "sông". Nước dâng cao hơn nửa bánh xe, chảy cuồn cuộn từ các miệng cống tràn ra đường, cuốn theo rác, đất cát và tạo dòng chảy xiết như lũ.

Tình trạng này xảy ra trong giờ cao điểm, khiến nhiều người tham gia giao thông phải dừng lại chờ nước rút. Một số khác cố vượt qua dòng nước cuồn cuộn bị chết máy giữa chừng.

Hình ảnh do cư dân địa phương ghi lại gần Nhà thờ Giáo xứ Thánh Tâm, một nhóm thanh niên đi qua đoạn ngập sâu bị trượt ngã, dòng nước mạnh cuốn phăng xe máy đi. Một số người ở gần đó kịp thời lao ra hỗ trợ, kéo xe và đưa người gặp nạn vào khu vực an toàn.

Người dân di chuyển khó khăn khi quốc lộ 1 bất ngờ biến thành sông.

Trong khi nhiều xe máy phải quay đầu hoặc leo lên vỉa hè để tránh bị nước cuốn, không ít ôtô phải dừng giữa đường, không dám đi tiếp. Điều này khiến giao thông trên quốc lộ 1 ùn tắc cục bộ, kéo dài vài trăm mét. Khoảng 20 phút sau khi mưa tạnh, nước bắt đầu rút nhanh và giao thông dần ổn định trở lại.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai, lượng mưa đo tại trạm Biên Hòa tối 24/11 đạt 25,3 mm - mức không quá lớn nhưng tập trung trong thời gian ngắn, kết hợp hệ thống thoát nước quá tải dẫn đến ngập úng.

Radar cho thấy đám mây gây mưa đã di chuyển về phía Tây Nam, vì vậy mưa lớn không còn tiếp diễn sau 20h. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cảnh báo trong 3-4 giờ tới, nhiều khu vực của Đồng Nai vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào, giông, kèm nguy cơ lốc, sét, gió giật mạnh và ngập úng ở vùng trũng. Các khu vực gần hồ Trị An, sân bay Long Thành và ven sông suối được lưu ý cần đề phòng rủi ro cao về an toàn.

Tác giả: Lam Nhi

Nguồn tin: znews.vn