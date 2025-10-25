Vỡ đê ở Đồng Tháp, hàng trăm ha lúa chìm trong “biển nước”

UBND xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp cho biết, từ ngày 22 đến 23/10, trên địa bàn xã xảy ra mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 12 kết hợp với lũ và triều cường, tiếp tục gây ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông, sản xuất nông nghiệp, đi lại và sinh hoạt của người dân. Nước tràn qua nhiều tuyến bờ bao và làm vỡ một đoạn đê bao tại khu vực Trạm bơm Thạnh Lợi 6, gây thiệt hại khoảng 125 ha lúa hơn 1 tháng tuổi và 12 ha cây ăn trái gồm cây mít, sầu riêng. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu khoảng 2,5 tỷ đồng.

Vỡ đê tại xã Trường Xuân và Phương Thịnh, tỉnh Đồng Tháp

Ngay sau khi nhận được thông tin về thiệt hại do thiên tai, UBND xã đã kịp thời huy động lực lượng tại chỗ gồm: Công an xã, Dân quân tự vệ, lực lượng xung kích và người dân phối hợp triển khai công tác khắc phục.

Đêm 23/10, do ảnh hưởng của triều cường dâng cao kết hợp với mưa lớn kéo dài cả đêm làm tuyến đê bao bờ Đông kinh 5 Phước (thuộc khu vực trạm bơm An Long - 5 Phước - Cây Vong - Tân Công Sính) thuộc địa bàn ấp 2A, xã Phương Thịnh, tỉnh Đồng Tháp bị vỡ một đoạn dài khoảng 12m.

Ruộng lúa bị chìm trong biển nước

Nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Phương Thịnh đã khẩn trương huy động lực lượng công an, quân sự cùng người dân khu vực trạm bơm với số lượng trên 70 người và điều động 2 chiếc kobe đến hiện trường, phối hợp với lực lượng tại chỗ tiến hành gia cố đoạn đê bị vỡ. Tuy nhiên, do mực nước chênh lệch giữa mặt ruộng và bên ngoài đê cao khoảng 2,5m, áp lực nước lớn, sau hơn 7 giờ khắc phục, việc gia cố đoạn bị vỡ không khắc phục được.

Vụ vỡ đê này cũng gây thiệt hại khoảng 155 ha lúa từ 15-20 ngày tuổi; 4 ha sen; 3 ha cây ăn trái, ước tổng thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Chơn Thiện, Trưởng Phòng Kinh tế xã Phương Thịnh cho biết công tác đắp gia cố đê bao hiện nay đang khẩn trương để bảo vệ ruộng lúa, vườn cây ăn trái.

Hiện nay lũ lụt còn diễn biến phức tạp nên chính quyền và người dân địa phương cần chủ động ứng phó

"Chính quyền địa phương tập trung mọi nguồn lực, vận động bà con gia cố đê. Hiện xã đang thực hiện gia cố, đóng cọc, đắp đất...ở các đoạn đê xung yếu để đảm bảo cho các ô bao xuống giống hiện tại. Đề xuất các cơ quan chuyên môn tỉnh xem xét, hỗ trợ cho bà con để tái sản xuất vụ lúa Đông Xuân 2025-2026, đảm bảo công tác xuống giống sắp tới”, ông Thiện nói.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa đến kiểm tra hiện trường 2 điểm vỡ đê bao tại xã Phương Thịnh và Trường Xuân để có hướng xử lý. Lãnh đạo Sở này cho biết, diện tích lúa bị “chìm” trong biển nước nằm trong các đê bao tạm, chưa an toàn và nông dân gieo sạ lúa không theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp.

Khu vực này chỉ nên sản xuất 2 vụ lúa/năm nhưng người dân chủ quan các năm trước không có lũ về nên gieo sạ vụ 3; trong khi đó các tuyến đê bao nhỏ chênh lệch mực nước trong ruộng và ngoài đê đến gần 3 mét lâu, ngày đất mềm dẫn đến vỡ đê.

Tác giả: Chu Trinh



Nguồn tin: Báo VOV