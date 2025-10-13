Quế Ngọc Hải cùng bà xã tay trong tay nhận danh hiệu 'Gia đình trẻ hạnh phúc'

Dù là một cầu thủ nổi tiếng, thường xuyên xa nhà để tập luyện và thi đấu, Quế Ngọc Hải luôn được biết đến là một người chồng, người cha mẫu mực, luôn dành sự quan tâm và tình cảm sâu sắc cho tổ ấm nhỏ của mình. (Ảnh: FB Dương Thùy Phương)