Quế Ngọc Hải cùng bà xã tay trong tay nhận danh hiệu 'Gia đình trẻ hạnh phúc'

Tối ngày 12/10/2025, tại Hà Nội, Quế Ngọc Hải cùng bà xã vinh dự được nhận danh hiệu “Gia đình trẻ hạnh phúc” tiêu biểu năm 2025. Trên trang cá nhân, nam cầu thủ xúc động bày tỏ niềm hân hoan khi được nhận danh hiệu đặc biệt này. (Ảnh: FB Quế Ngọc Hải)
Chương trình "Gia đình trẻ hạnh phúc” năm 2025 với chủ đề “Bên nhau, mình là Nhà – Viết hành trình yêu thương” nằm trong chuỗi hoạt động Youth Fest 2025 - Tự hào Thanh niên Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. (Ảnh: FB Quế Ngọc Hải)
Gia đình Quế Ngọc Hải là một trong 10 gia đình trẻ tiêu biểu trên toàn quốc được vinh danh trong dịp này. (Ảnh: FB Quế Ngọc Hải)
Ngọc Hải và vợ kết hôn vào tháng 1/2018. Gia đình cầu thủ đang sinh sống tại Nghệ An. Cặp đôi đã sinh 3 người con (7 tuổi, 3 tuổi và chưa tròn 1 tuổi). (Ảnh: FB Dương Thùy Phương)
Dù là một cầu thủ nổi tiếng, thường xuyên xa nhà để tập luyện và thi đấu, Quế Ngọc Hải luôn được biết đến là một người chồng, người cha mẫu mực, luôn dành sự quan tâm và tình cảm sâu sắc cho tổ ấm nhỏ của mình. (Ảnh: FB Dương Thùy Phương)
Hiện tại, Quế Ngọc Hải là cầu thủ bóng đá Câu lạc bộ (CLB) Đông Á Thanh Hóa.Trong suốt sự nghiệp cầu thủ cho đến hiện tại, anh từng giành được nhiều thành tích. (Ảnh: FB Dương Thùy Phương)
Năm 2018, anh vô địch AFF Cup cùng đội tuyển Việt Nam, được nhận Huân chương Lao động hạng 3. Năm 2020, anh vô địch V-League cùng CLB Thể Công Viettel, được nhận bằng khen của Bộ Quốc phòng và giải thưởng Quả bóng đồng Việt Nam 2020... (Ảnh: FB Quế Ngọc Hải)
Trong khi vợ anh, Dương Thị Thùy Phương từng giành danh hiệu Hoa khôi Trường Đại học Vinh và là gương mặt khá nổi tiếng tại Nghệ An. (Ảnh: FB Quế Ngọc Hải)
Trên trang cá nhân, Quế Ngọc Hải thường xuyên chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ của mình. (Ảnh: FB Quế Ngọc Hải)
Việc vợ chồng Quế Ngọc Hải được tuyên dương là "Gia đình trẻ hạnh phúc" là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực vun đắp, sẻ chia và trách nhiệm của cặp đôi trong việc xây dựng một tổ ấm bền vững, lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. (Ảnh: FB Quế Ngọc Hải)
