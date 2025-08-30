Quảng Trị mưa lớn gây chia cắt một số nơi, sơ tán người dân đến nơi an toàn

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới vừa mạnh lên thành bão số 6 (Nongfa) trong 6 giờ qua (từ 22h ngày 29/8 đến 4h ngày 30/8) địa phương này có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to..Lượng mưa đo được tại một số điểm như Hướng Lập 110,6mm, Hướng Việt 90,4 mm, Linh Thượng 75,8mm, Đakrông 69,8mm...

Mưa lớn gây chia cắt một số địa phương.

Lực lượng chức năng sơ tán người dân tránh sạt lở ở thôn Cù Bai, xã Hướng Lập.

Mưa lớn khiến một số tuyến đường khu vực miền núi phía tây Quảng Trị bị ngập sâu, chia cắt như ngầm tràn ở thôn Bình Mỹ (xã Hiếu Giang), cầu tràn Ly Tôn (Km28) thôn Ly Tôn và cầu tràn Chân Rò (thôn Chân, xã Đakrông), nguồn Rào (xã Hướng Phùng) đều bị ngập nước, không thể lưu thông. Lực lượng chức năng đã lập sào chắn và cử người trực gác để cấm phương tiện, người dân đi lại, bảo đảm an toàn.

Dự báo, đến 19 giờ ngày 30/8, bão đi vào đất liền Hà Tĩnh và Bắc Quảng Trị, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sức gió cấp 7, giật cấp 9. Bão có khả năng gây gió mạnh, nước dâng trên biển, gây dông, lốc trên đất liền, lượng mưa từ 100-200mm, có nơi trên 230mm, gây ngập úng cục bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Cùng với đó, theo mô hình độ ẩm đất, nhiều khu vực đã đạt hoặc gần đạt trạng thái bão hòa, làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở các xã vùng núi là rất cao.

Mưa lớn khiến diện tích lúa sắp thu hoạch của người dân xã Đông Trạch gãy đổ.

Để chủ động ứng phó với mưa bão, sáng 30/8, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy phòng thủ Dân sự tỉnh Trần Phong chủ trì cuộc họp nhanh triển khai công tác ứng phó.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong lưu ý, sau ảnh hưởng của bão số 5, thì bão số 6 có nguy cơ ảnh hưởng lớn đến đời sống, sản xuất của người dân trên địa bàn tỉnh, vì vậy, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Người dân tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước ảnh hưởng của cơn bão số 6.

Chủ tịch tỉnh Quảng Trị yêu cầu Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, các sở, ngành, đơn vị tiếp tục triển khai các phương án ứng phó với bão, mục tiêu là bảo đảm an toàn, tính mạng tài sản của Nhân dân. Khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn và bảo đảm an toàn tại khu neo đậu; khẩn trương rà soát, chủ động sơ tán, di dời Nhân dân các khu vực không bảo đảm an toàn, nhất là trong các nhà yếu, khu dân cư ở vùng thấp trũng, nơi có nguy cơ sạt lở lớn, ven sông, nơi bị ảnh hưởng của sóng lớn, ngập lụt, lũ quét, lũ ống, sạt lở.

Cùng với đó, bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, hồ đập. Có phương án bảo đảm an toàn cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội trên địa bàn tỉnh. Các lực lượng chức năng, cơ quan, đơn vị chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, nhất là các phương tiện phục vụ cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra; chủ động thực hiện phương châm "bốn tại chỗ" để ứng phó với bão.

