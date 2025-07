Fanpage Quang Linh Vlogs bất ngờ có động thái mới

Động thái mới trên fanpage của Quang Linh Vlogs sau 4 tháng im ắng khiến người theo dõi bất ngờ. Ảnh: Quang Linh Vlogs/Facebook.

Ngày 24/7, trang fanpage Quang Linh Vlogs có 2,2 triệu người theo dõi bất ngờ có bài viết mới sau 4 tháng im ắng, kể từ khi Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) vướng lùm xùm vụ sản xuất kẹo rau củ Kera.

Trong nội dung mới nhất, trang này chia sẻ lại bài đăng của Team châu Phi về việc hỗ trợ người dân Nghệ An bị thiệt hại do bão số 3 Wipha. Theo đó, cộng đồng do Quang Linh Vlogs sáng lập đã ủng hộ số tiền 50 triệu đồng đến Ban cứu trợ tỉnh Nghệ An.

Sau khi Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục (Nguyễn Thị Thái Hằng) bị bắt tạm giam vào đầu tháng 4, fanpage của cả hai đều không có động thái mới suốt nhiều tháng.

Những người theo dõi bất ngờ khi fanpage của Quang Linh Vlogs có bài đăng, cho rằng cập nhật được thực hiện bởi quản trị viên là thành viên trong đội ngũ Team châu Phi.

Trong thời gian YouTuber sinh năm 1997 vướng ồn ào, các kênh thuộc hệ sinh thái Team Ccâu Phi vẫn tiếp tục hoạt động. Kênh Quang Linh Vlogs - Cuộc Sống ở châu Phi (có hơn 4 triệu người đăng ký) hiện đăng clip mới mỗi ngày, các thành viên thay mặt Quang Linh để lên sóng.

Nam Hoàng, Tiến Nguyễn - những thành viên nổi bật trong Team châu Phi - đã hoạt động trở lại. Ảnh: Nguyễn Nam Hoàng/Facebook.

Các thành viên nổi bật của nhóm cũng lần lượt hoạt động trở lại sau một thời gian im lặng.

Tối 12/6, Nguyễn Nam Hoàng - anh rể của Quang Linh Vlogs - đăng thông báo "team trở lại", đồng thời livestream bán hàng sau gần 3 tháng im hơi lặng tiếng. Đến nay, anh thường xuyên xuất hiện trong các clip quảng cáo sản phẩm, gặp đối tác và "chốt đơn" trên phiên live.

Đến 15/6, Tiến Nguyễn là thành viên tiếp theo của Team châu Phi có bài đăng trở lại trên trang cá nhân sau nhiều tháng im lặng từ vụ lùm xùm kẹo rau củ Kera. YouTuber sinh năm 1989 chia sẻ lại bài đăng quảng cáo bán áo của Nguyễn Nam Hoàng, anh rể Quang Linh Vlogs (Phạm Quang Linh), cùng với lời động viên: "Cố lên em trai".

Trong khi đó, Nhật Lệ, chị gái của Quang Linh Vlogs, giữ im lặng từ lúc em trai bị bắt. Tất cả thành viên khác thuộc team Quang Linh Vlogs đều chưa từng công khai lên tiếng về vấn đề này.

Trái với động thái trên mạng xã hội của team Quang Linh Vlogs, fanpage và các kênh TikTok, YouTube của Hằng Du Mục đến nay vẫn im ắng. Bài đăng gần nhất trên trang Facebook của cô là vào ngày 14/3 - thông báo hoàn tiền gửi đến khách hàng mua kẹo rau củ Kera.

Trước đó, ngày 3/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố và bắt tạm giam Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục cùng ba cá nhân khác để điều tra về hành vi Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng, theo Điều 193 và 198 Bộ luật Hình sự. Trước khi bị bắt, ngày 20/3, cả hai từng bị Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử xử phạt hành chính mỗi người 70 triệu đồng do hành vi quảng cáo sai sự thật, đồng thời buộc phải cải chính thông tin sai lệch về sản phẩm mà họ từng quảng bá.

Tác giả: Đinh Phạm

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn