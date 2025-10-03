Phụ huynh nói trường thu phí giữ xe đạp của học sinh 4.000 đồng/ngày là quá cao

Học sinh Trường THCS Tân Nhựt trong tiết học thể dục - Ảnh: MỸ DUNG

Một số phụ huynh của Trường THCS Tân Nhựt (xã Tân Nhựt, TP.HCM) rất bức xúc phản ánh đến báo Tuổi Trẻ về khoản thu tiền giữ xe đạp của học sinh ở trường này.

"Tôi không hiểu vì sao học sinh đi xe đạp đến trường, nhà trường có bảo vệ mà mỗi lượt các em vào ra phải thu 2.000 đồng/lượt. Buổi trưa các em mà ra khỏi trường rồi vào trường lại, chiều về sẽ thu thêm 2.000 đồng/lượt nữa, tổng cộng là 4.000 đồng/ngày.

Nếu có việc gì các em phải ra vào trường thì cứ tính mỗi lượt 2.000 đồng tiền gửi xe. Phụ huynh chúng tôi cố gắng lắm nhưng kiểu này là tận thu, tiền gửi xe đạp của các con có khi đóng đến hơn 100.000 đồng/tháng", một phụ huynh bức xúc nói với Tuổi Trẻ.

Theo phụ huynh, họ bức xúc việc con họ phải đóng tiền phí gửi xe đạp ở trường vì "khoản thu này rất vô lý". Bởi theo họ, trường có tường rào, có cổng, có bảo vệ và đây là trường học công nên việc trường tổ chức thu tiền học sinh gửi xe đạp khi đến trường là không hợp lý.

Trả lời Tuổi Trẻ, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - Hiệu trưởng Trường THCS Tân Nhựt - giãi bày:

Nhà trường có cho đấu giá căng tin và bãi xe của trường theo nghị định 186 theo loại hình tài sản công. Năm nay có một công ty trúng thầu cả căng tin và bãi xe. Riêng bãi xe, công ty trúng thầu sau khi đấu giá xong thì họ giao lại cho bảo vệ làm luôn vì số lượng học sinh gửi xe không bao nhiêu, năm nay chỉ có 120 học sinh đi xe đạp hoặc xe đạp điện. Họ thu mỗi xe đạp hoặc xe đạp điện 2.000 đồng/lượt gửi.

Trường có 4 người bảo vệ, mỗi ca trực 2 bảo vệ. Những bảo vệ này cũng được trường hợp đồng với công ty bên ngoài, không trực thuộc nhân viên của trường vì theo quy định hiện nay trường không được phép hợp đồng trực tiếp với các bảo vệ này nữa.

"Trước đó hiệu trưởng cũ không cho học sinh gửi xe trong trường. Trường đã thực hiện việc trông giữ xe cho học sinh được mấy năm. Chúng tôi muốn tổ chức trông giữ xe cho học sinh vì khi các em học sinh đi xe đạp thì các em được gửi xe trong trường để các em đi học xong là lấy xe về luôn, không rẽ vào quán xá nào để dễ sinh ra những tệ nạn không tốt.

Mặt khác, chiếc xe như xe đạp điện cũng là tài sản có giá trị nên lỡ mất mát thì không biết học sinh phải tính thế nào, nhà trường tính ra sao. Vì thế trường đã tổ chức đấu giá cả bãi xe nhằm trông xe cho học sinh.

Năm học trước có khoảng 80 chiếc xe đạp điện của học sinh gửi ở trường. Năm học vừa qua có 100 chiếc vừa xe đạp, vừa xe đạp điện. Năm nay có 120 chiếc xe của học sinh vừa xe đạp và xe đạp điện. Hiện nay thu 2.000 đồng/lượt giữ xe cho học sinh và tôi thấy mức giá này là bình thường vì người trông giữ xe phải đảm bảo nếu trông giữ không cẩn thận xảy ra mất mát thì phải đền bù thiệt hại cho học sinh", bà Bích bày tỏ.

Tuy nhiên qua khảo sát của phóng viên Tuổi Trẻ, ở nhiều trường THCS tại TP.HCM hiện không thu phí giữ xe của học sinh khi các em tới trường. Bởi theo họ vì số lượng này không nhiều và nhà trường quản lý được cùng với quản lý xe của cán bộ công nhân viên.

Tác giả: Mỹ Dung

Nguồn tin: tuoitre.vn