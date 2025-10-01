Phụ huynh choáng với khoản hội phí 320.000 đồng, trường ở Phú Quốc nói gì?

Khoản thu hội phí ở Trường TH và THCS Cửa Cạn, đặc khu Phú Quốc - Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Phản ánh đến Tuổi Trẻ Online, ông H.T.M. - một phụ huynh có con học ở Trường TH và THCS Cửa Cạn (Phú Quốc) - cho hay ông cảm thấy "choáng" với khoản tiền thu hội phí với mức 320.000 đồng/học sinh.

"Nếu 320.000 đồng/học sinh thì tôi tính cũng khoảng 11 triệu đồng/lớp. Nhiều lớp ra số tiền lớn.

Người có tiền đóng thì không nói, nhưng nếu phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn là cả vấn đề. Thu tiền này giáo viên chỉ nói tự nguyện, nhưng không nói rõ thu vào mục đích gì, chi ra sao?", ông M. đặt vấn đề.

Chiều 30-9, ông Nguyễn Đức Phúc - Hiệu trưởng Trường TH và THCS Cửa Cạn - thông tin nhà trường đã nắm được vụ việc thu hội phí trên.

Ông cho biết đầu năm học mới này, nhà trường cùng ban đại diện phụ huynh học sinh đã họp rà soát lại những văn bản có liên quan đến các khoản thu tiền.

Nhà trường đã triển khai đến giáo viên hai khoản thu, gồm khoản thu theo quy định và khoản thu về xã hội hóa giáo dục (hay gọi là hội phí) do ban đại diện phụ huynh sinh gợi ý đề xuất.

Khi triển khai thu hội phí này, nhà trường đã rà soát và ban đại diện phụ huynh học sinh mong muốn hỗ trợ cho trường về các phong trào, hội thi, khen thưởng, hỗ trợ học sinh khó khăn trong suốt năm học…

"Trường chỉ đạo rất rõ ràng về việc thực hiện nhưng đảm bảo trên tinh thần tự nguyện, không có định mức, không cào bằng số tiền ở mỗi lớp.

Tuy nhiên khi thực hiện làm không chặt chẽ, không đúng theo hướng dẫn của lãnh đạo nhà trường nên dẫn đến phụ huynh hiểu lầm ngoài mong muốn. Chúng tôi đã có buổi họp trao đổi với giáo viên và giải thích cho phụ huynh hiểu rõ về sự cố trên", ông Phúc nói.

Năm học 2025-2026, Trường Cửa Cạn có khoảng 31 lớp với dự kiến có khoảng 1.100 học sinh (2 cấp học là tiểu học và trung học cơ sở).

Tác giả: Chí Công

Nguồn tin: tuoitre.vn