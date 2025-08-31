Phụ huynh cần 'khởi động' cho con ra sao trước thềm năm học mới?

Những nụ cười tươi chào đón năm học mới của học sinh ở Trường THCS Gò Vấp - Ảnh: THANH HIỆP

Việc chuẩn bị tâm lý đúng cách từ gia đình sẽ giúp trẻ thích nghi tốt hơn, tránh căng thẳng và tâm trạng chán học khi mới bước vào năm học mới.

Giới hạn sử dụng thiết bị điện tử trước khi vào năm học mới

"Trẻ có thể trải qua nhiều cảm xúc tiêu cực khi rời xa vòng tay gia đình để quay lại nề nếp học tập. Cha mẹ nên quan sát những dấu hiệu bất thường như thay đổi giấc ngủ, ăn uống kém, cáu gắt, thu mình hoặc không muốn đến trường.

Thay vì la rầy, cha mẹ cần kiên nhẫn lắng nghe, thừa nhận cảm xúc của trẻ, đồng thời động viên, trấn an con rằng những cảm xúc ấy là bình thường", bác sĩ Đinh Thạc, trưởng khoa tâm lý Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM lưu ý.

Bữa cơm tối có thể trở thành dịp để con chia sẻ mong đợi hoặc nỗi lo khi sắp đi học lại. Cha mẹ nên khuyến khích trẻ nói ra, không phủ nhận hay đánh giá.

Ngoài ra, những hoạt động gắn kết như chơi cùng con, đọc sách, hay đơn giản là dành thời gian bên nhau sẽ giúp trẻ cảm thấy được yêu thương và an toàn.

Khoảng 1-2 tuần trước ngày trẻ tựu trường, cha mẹ cần đưa trẻ trở lại nhịp sinh hoạt hợp lý: ngủ - dậy đúng giờ, ăn sáng đầy đủ, chuẩn bị sách vở. Theo khuyến cáo của UNICEF, nên giới hạn thời gian sử dụng thiết bị điện tử để trẻ dễ thích nghi với môi trường học tập.

Khen ngợi dù là những nỗ lực nhỏ nhất sẽ giúp trẻ thêm tự tin. Cha mẹ nên dành thời gian chơi cùng con, ăn cơm chung, hoặc đọc sách cùng nhau để tạo cảm giác an toàn và được yêu thương.

Bác sĩ Đinh Thạc khuyên phụ huynh rèn cho trẻ kỹ năng quản lý cảm xúc, giải quyết vấn đề, hoặc tập ứng xử qua các trò chơi đóng vai, kể chuyện. Những hoạt động vận động nhẹ như: đá bóng, xếp lego cũng góp phần giúp trẻ thư giãn tinh thần và tăng khả năng tập trung.

Chăm sóc tinh thần cho trẻ khi quay lại trường không chỉ giúp các em vượt qua nỗi lo ngại ban đầu, mà còn tạo nền tảng để con học tập hiệu quả, phát triển hài hòa. Sự lắng nghe, kiên nhẫn và đồng hành từ cha mẹ chính là “liều thuốc tinh thần” quý giá nhất đối với trẻ trong giai đoạn này.

Tham gia trò chơi trí tuệ, vận động nhẹ, bữa sáng đủ chất dinh dưỡng

"Cảm xúc của cha mẹ phản chiếu trực tiếp lên con. Nếu cha mẹ căng thẳng, lo âu, trẻ cũng dễ bị ảnh hưởng”, bác sĩ Thạc lưu ý. Vì vậy, phụ huynh cần giữ bình tĩnh, biết chăm sóc bản thân, và tìm đến sự hỗ trợ chuyên gia tâm lý hoặc người thân khi cần.

Ứng xử đúng khi trẻ có hành vi chưa phù hợp thay vì la mắng, cha mẹ nên tìm hiểu nguyên nhân. Với những cơn ăn vạ, giải pháp là “phớt lờ” và trấn an sau khi trẻ bình tĩnh lại.

Nếu trẻ khó tập trung, hãy khuyến khích tham gia các hoạt động rèn chú ý như trò chơi trí tuệ, vận động nhẹ, hoặc nghe đọc truyện.

Bác sĩ Ngô Thị Bạch Yến - khoa khám bệnh, Bệnh viện Y học cổ truyền TP.HCM - cho biết nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng trẻ em ăn sáng đủ chất dinh dưỡng sẽ học tốt hơn ở trường.

Theo Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ (AAP), trẻ em ăn sáng trước khi đến trường sẽ cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung trong giờ học. Vì não sử dụng nhiều năng lượng nhất trong tất cả cơ quan của cơ thể, nên một bữa sáng đầy đủ rất quan trọng.

Bác sĩ Bạch Yến cũng khuyến cáo khi các bé bắt đầu trở lại trường học cũng là thời điểm để các bậc cha mẹ xem lại tầm quan trọng của bữa ăn sáng đầy đủ trước một ngày học. Đồng thời lên kế hoạch, lên thực đơn cho trẻ ăn sáng món gì trước khi trẻ đến trường.

Bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cần những gì? Một bữa sáng tốt cho trẻ là một bữa sáng có đầy đủ chất dinh dưỡng. Các bậc phụ huynh cố gắng đưa 3 đến 4 nhóm thực phẩm khác nhau vào bữa sáng, như: chất bột đường, chất đạm, vitamin, chất xơ, khoáng chất và chất béo lành mạnh như bơ hoặc bơ đậu phộng. Ăn nhiều loại thực phẩm từ nhiều nhóm thực phẩm khác nhau sẽ giúp trẻ no lâu hơn để trẻ có thể tập trung vào việc học ở trường.

