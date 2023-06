"Phú bà Sài thành sở hữu tòa cao ốc mang tên mình" khoe vóc dáng nóng bỏng, tươi trẻ ngỡ ngàng

Khánh My

Khánh My (sinh năm 1991 tại Kiên Giang) là người mẫu, sau chuyển sang đóng phim và kinh doanh. Người đẹp này còn gây chú ý khi sở hữu một tòa nhà 7 tầng, hơn 40 phòng mang tên mình, tọa lạc trên một cung đường đắt giá ở TP.HCM. Cô cho biết, mỗi tầng của căn nhà có tổng diện tích khoảng 400m2.

Mới đây trên trang Facebook cá nhân, Khánh My gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh diện bikini dây một mảnh khoe vóc dáng nóng bỏng. Thiết kế có màu đen càng làm nổi bật làn da trắng mịn của người đẹp này. Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của dân mạng. Nhiều bình luận khen ngợi vóc dáng tuyệt đẹp của mỹ nhân này: "Xinh đẹp xuất sắc em à, dáng vạn người mê luôn em ơi", "Đường cong mỹ miều", "Đường cong quá quyến rũ em ơi",....

Vóc dáng của Khánh My 6 năm trước và hiện tại (phải)

Được biết, đây là loạt ảnh Khánh My khoe dáng bên bờ biển Phuket, Thái Lan trong một chuyến du lịch, nghỉ dưỡng vào năm 2017. Nhiều người nhận xét vóc dáng của Khánh My ở thời điểm hiện tại so với 6 năm trước không có quá nhiều thay đổi, mà trông cô ngày càng nóng bỏng, trẻ trung hơn. Hiện tại, người đẹp có số đo hình thể là 88-59-103 (cm). Cô đặt mục tiêu trở thành mỹ nhân có "vòng 3 trái đào" đẹp nhất Việt Nam, lớn 110cm.

Trong đó, tập luyện và chế độ ăn uống khoa học là bí quyết giúp cô ngày càng đẹp theo thời gian. Cô dành 5 - 6 buổi tập gym mỗi tuần. Nếu có thời gian, Khánh My tập luôn cả 7 ngày trong tuần. Người đẹp còn áp dụng tập luyện để lên phom cân đối ba vòng, tạo nên vẻ đẹp khoẻ khoắn mà quyến rũ. Trong một buổi tập luyện cho vòng 3 săn chắc, Khánh My sẽ thực hiện từ 5 - 8 động tác khác nhau. Các động tác làm kích thích vùng cơ ở vòng 3 nở nang hơn.

Khánh My chú trọng các bài tập siết eo nở hậu nhiều hơn. Cô không muốn tập nhiều cho phần thân trên để hạn chế lên cơ, tránh đô con, làm mất đi vẻ đẹp nữ tính.

Khánh My chăm chỉ tập luyện để có vóc dáng đẹp

Vốn yêu vẻ đẹp tự nhiên, mỹ nhân quê Kiên Giang từng tuyên bố sẽ thưởng 3 tỷ đồng cho ai đưa ra bằng chứng cô “dao kéo”. Trên trang cá nhân, ngoài những bài tập giữ dáng, cô cũng thường xuyên chia sẻ về chế độ ăn uống của bản thân. Theo đó, Khánh My nói không với nhịn ăn. Nhịn ăn rất hại cho sức khỏe đồng thời phá vỡ thói quen sinh hoạt khiến bạn suy nhược và ăn bù vào những thời điểm không thích hợp. Thay vào đó, mỹ nhân này ăn uống đủ chất, đúng giờ. Cô bổ sung nhiều protein tốt, các loại rau xanh, hoa quả mọng nước.

Khi việc ăn uống khoa học kết hợp với tập luyện điều độ sẽ tạo nên sự cân bằng trong cơ thể, giúp quá trình trao đổi chất diễn ra hiệu quả hơn.

Cô có vẻ ngoài chuẩn đẹp từ làn da đến vóc dáng

Ngoài ra, sức khỏe tinh thần cũng là điều quan trọng trong việc duy trì vẻ ngoài tươi tắn, xinh đẹp theo thời gian. Khánh My thường xuyên chia sẻ những status tích cực, truyền động lực cho người hâm mộ. Cô cũng dành thời gian đi du lịch, tận hưởng cuộc sống.

Tác giả: Minh Hà

Nguồn tin: nguoiduatin.vn