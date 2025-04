Phóng to clip, nhiều người bủn rủn chân tay khi chứng kiến "vị khách lạ" đánh đu trên tường

Mùa hè là mùa sinh nở của côn trùng và tránh nóng của các loài rắn, rết. Bởi vậy không mấy lạ khi nhiều người dân chia sẻ rằng họ rất hoang mang khi phát hiện một chú rắn đang du ngoạn nhà mình.

Như mới đây, hình ảnh một chú rắn vô tư ghé thăm nhà khiến gia chủ được phen hốt hoảng, chân tay bủn rủn không biết phải xứ trí ra sao. Theo đó, trong khi chiếc quạt treo tường đang chạy ro ro thì con rắn lại vô tư đánh đu từ trên thân quạt, vươn dài người xuống khu vực song chắn cửa sổ.

Nếu không quan sát kĩ, có lẽ nhiều người sẽ lầm tưởng đó là chiếc dây được buộc vào chứ không phải là một chú rắn. Mỗi chuyển động mềm mại nhưng đầy rùng rợn, khiến người chứng kiến như nín thở.

Hình ảnh trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bủn rủn tay chân.

"Vừa đọc vừa nổi da gà, tưởng tượng đang ngủ mà nó rơi xuống người thì chắc ngất luôn chứ không chạy nổi luôn quá", tài khoản A.T chia sẻ.

"Sao nó trẻo được lên cả quạt rồi đánh đu xuống như Ninja vậy trời. Mấy bác nhớ vệ sinh trần nhà và cửa sổ, điều hòa thường xuyên, mấy chỗ này dễ có ‘khách không mời mà đến’ lắm", một tài khoản nhắc nhở.

Không rõ sau đó gia chủ đã xừ lý "vị khách lạ" này ra sao nhưng hình ảnh trên sau khi được chia sẻ đã khiến nhiều người sợ hãi.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn