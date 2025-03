Phóng to clip con khỉ cheo leo trên ngọn cây, thứ nó ôm trên tay khiến cả triệu người bật cười

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một con khỉ không may xổng chuồng leo lên ngọn cây khiến nhiều người chú ý.

Trong đoạn clip, người chủ nhà vừa quay vừa nói với giọng bất lực, "Hôm nay nó lại tháo được dây xích ra rồi bế con cún lên cây chơi. Không hiểu sao nó lại tháo được dây xích ra. Thi thoảng nó lại tháo dây xích ra, nó bế theo con cún trắng mà nó thích kia kìa, bế lên cây.

Đấy, nó ôm con chó kia. Nó ôm nhưng không làm chó đau với ngã bao giờ đâu ạ. Còn này khó bắt được nó lắm ạ. Cứ để nó chơi, bao giờ nó chơi chán thì nó lại bế về thôi. Đấy, nó ôm con chó ở trên cành cây đấy...".

Chủ nhà cũng thắc mắc không hiểu tại sao con khỉ lại có thể tháo được xích để chạy đi chơi như thế. Được biết, cảnh tượng này không phải lần đầu mà thỉnh thoảng con khỉ lại bế chú cún nhỏ lên ngọn cây để... hóng gió như vậy.

Trong đoạn clip, du chú cún có vẻ to và cũng khá nặng nhưng con khỉ vẫn khéo léo ôm trong lòng. Thỉnh thoảng còn di chuyển từ cành cây này sang cành cây khác và không quên liếc mắt nhìn về phía máy quay.

Có lẽ có phần sợ hãi khi bị bế lên cao hoặc do đã quen với cảm giác này nên chú chó nhỏ tỏ ra rất hợp tác, không hề giãy giụa hay phản kháng lại con khỉ.



Đoạn clip trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến nhiều người không khỏi bật cười thích thú trước sự nghịch ngợm của chú khỉ nhỏ. Không ít người còn dành lời khen cho sự khéo léo của con khỉ. Thế nhưng một số cư dân mạng cũng lo lắng con chó nhỏ có thể gặp nguy hiểm khi chú khỉ không may buông tay, hay bước hụt...

"Con chó chắc cũng hoa mắt, chóng mặt mỗi lần được đưa lên ngọn cây hóng gió như này. Cuối năm con chó nó to gấp đôi rồi xem có bế nổi không", tài khoản D.L. chia sẻ.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng nhà có nuôi khi cần trông nhốt cẩn thận để đảm bảo an toàn cho các vật nuôi khác và cả trẻ con trong gia đình nếu có. "Mọi người đừng mua hay nuôi động vật hoang dã trong nhà vì thấy nó dễ thương này nọ. Ít nhiều bản năng tự nhiên còn, mấy lúc tụi nó hoảng hay hung hăng lại ảnh hưởng đến chủ nuôi hoặc người thân. Chú ý cẩn thận vẫn hơn", một bạn khác bày tỏ lo lắng.

Tác giả: Nam An

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn