Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại Nghệ An

Giáo dục

Kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Nghệ An, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long nhấn mạnh: 'Nghệ An phải chuẩn bị tốt, không chủ quan, an toàn và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi'.