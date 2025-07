Phó giám đốc sở ở Quảng Nam cũ làm bí thư xã miền núi Đà Nẵng

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ xã Trà Tân nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh: LÊ TRUNG

Ngày 29-7, Đảng bộ xã Trà Tân, TP Đà Nẵng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Xã được hình thành trên cơ sở sáp nhập xã Trà Giác và Trà Tân, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam (cũ).

Trà Tân là xã chiến khu, vùng căn cứ địa cách mạng, vùng đất của toàn khu căn cứ, hiện có hàng chục di tích, bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Xã có 7 thôn với tổng số hộ dân khoảng 1.500 hộ, đồng bào dân tộc thiểu số khoảng 4.560 người, gồm các dân tộc như Cơ Tu, Giẻ Triêng, Xơ Đăng, Ca Dong, Tày, Thái, Dao, Ve.

Nhiệm kỳ này, xã đặt một số chỉ tiêu trên lĩnh vực kinh tế như tổng thu nhập bình quân đầu người hằng năm đạt trên 40 triệu/người/năm.

Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ đạt 17/19 tiêu chí xã nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2030, giảm tỉ lệ hộ nghèo còn dưới 20%.

Ông Nguyễn Hồng Lai được chỉ định giữ chức bí thư Đảng ủy xã - Ảnh: LÊ TRUNG

Tại đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chỉ định nhân sự tham gia Ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 24 người, Ban thường vụ Đảng ủy xã 9 người, bí thư, phó bí thư Đảng ủy xã.

Ông Nguyễn Hồng Lai được chỉ định giữ chức bí thư Đảng ủy xã Trà Tân nhiệm kỳ này. Ông Lai nguyên là phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam (cũ).

Ông Nguyễn Hồng Lai cho biết tập thể Ban chấp hành Đảng bộ xã quyết tâm đoàn kết một lòng, cùng một ý chí, khát vọng vươn lên, tạo thành khối thống nhất để dẫn dắt Đảng bộ và nhân dân xã nhà vượt qua khó khăn, thách thức.

"Tận dụng thời cơ, phát huy tiềm năng lợi thế để có kế hoạch, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà đại hội đề ra, vì mục tiêu nhân dân có cuộc sống ấm no, an bình, hạnh phúc", ông Lai nói.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Ngô Xuân Thắng, phó bí thư Thành ủy Đà Nẵng, yêu cầu xã cần tập trung rà soát, đề xuất xây dựng và triển khai hiệu quả công tác quy hoạch về phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế, điều kiện sẵn có của địa phương. Tranh thủ các nguồn lực để tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, hạ tầng điện kết nối liên thôn, liên vùng. Trên địa bàn xã có quần thể di tích lịch sử cách mạng Trung Trung Bộ - Nước Oa được nhân dân, du khách biết đến, cùng với cảnh quan thiên nhiên, xã cần có giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng gắn với hành trình du lịch về nguồn kết nối các điểm di tích lịch sử.

Tác giả: Lê Trung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ