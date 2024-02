Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ dự Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”

Đông đảo người dân tham gia Chương trình “Xuân Biên giới ấm lòng dân bản”

Thông Thụ là xã biên giới thuộc vùng sâu, vùng xa của huyện Quế Phong, nơi có nhiều đồng bào dân tộc sinh sống. Trong đó, đồng bào dân tộc Thái chiếm 99%. Điều kiện địa hình khó khăn, phức tạp, khí hậu khắc nghiệt, đời sống của một bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao, toàn xã còn 374 hộ nghèo (tương đương 32%), 313 hộ cận nghèo (tương đương 27%). Song được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành cùng với sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân nên hầu hết các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại đều đã đạt được những kết quả tích cực; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, an sinh xã hội được đảm bảo. Chủ quyền, an ninh biên giới được giữ vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ chúc Tết bà con nhân dân xã Thông Thụ

Phát biểu tại Chương trình, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định đây là một Chương trình có ý nghĩa thiết thực, bên cạnh việc huy động nguồn lực để tặng nhà đại đoàn kết, quà Tết cho người nghèo, người có uy tín, gia đình chính sách, học sinh nghèo trên biên giới và bạn Lào, Chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động đón Tết, vui Xuân bổ ích, mang đậm bản sắc văn hóa dân gian. Qua đó, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò to lớn của quần chúng Nhân dân, thực sự là những “cột mốc sống” trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trao biển tượng trưng tặng quà cho 374 hộ nghèo trên địa bàn cho lãnh đạo xã Thông Thụ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ trao quà Tết cho các hộ nghèo

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị huyện Quế Phong nói chung, xã Thông Thụ nói riêng tiếp tục làm tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội để 100% người nghèo của toàn huyện được nhận quà Tết, tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm; năm 2024 tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh phát triển sản xuất nhằm nâng cao thu nhập cho người dân năm sau cao hơn năm trước, hộ nghèo ngày càng giảm. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp các đơn vị lực lượng vũ trang bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn huyện để nhân dân được yên tâm đón Tết, vui Xuân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục nhân rộng, lan tỏa Chương trình đến các địa bàn khu vực biên giới, đặc biệt là địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Nguyễn Công Lực và Bí thư Huyện ủy Quế Phong Trương Minh Cương trao tặng quà cho 20 hộ gia đình chính sách

Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Trương Thiết Hùng và Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh Lê Như Cương trao tặng Nhà đại đoàn kết

Phó Ban Dân tộc tỉnh Vy Mỹ Sơn trao tặng quà cho 08 người có uy tín trên địa bàn xã

Ban Tổ chức Chương trình trao tặng xe đạp cho 10 em học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em đến trường”

Lãnh đạo huyện Quế Phong trao quà cho Trạm Công an Nậm Táy, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào

Dịp này, Ban Tổ chức Chương trình trao tặng quà Tết cho 374 hộ nghèo; tặng quà cho Đồn Biên phòng Thông Thụ, Trạm Công an Nậm Táy - tỉnh Hủa Phăn nước CHDCND Lào, Đại đội 216 của Lào; tặng 02 nhà Đại đoàn kết, tặng quà cho 08 người có uy tín, 35 gia đình chính sách trên địa bàn xã Thông Thụ; tặng 42 suất quà Tết và 10 xe đạp cho học sinh trong Chương trình “Nâng bước em đến trường - con nuôi đồn Biên phòng” và Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em đến trường” trên địa bàn huyện Quế Phong.

Tại Chương trình, Ban Quân y Bộ đội biên phòng tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Quế Phong tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân

Đồn Biên phòng Thông thụ gói bánh chưng tặng người nghèo dịp Tết Nguyên đán

Chương trình còn tổ chức các hoạt động thiết thực, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc như ném còn, cồng chiêng, khắc luống, nhảy sạp mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Năm mới

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn