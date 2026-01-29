Phiên dịch cho công ty lừa đảo ở Campuchia, giúp sức chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ

Ngày 29/1, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Minh Dũng (SN 1992), trú xã Đồng Tiến, Thanh Hóa về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lê Minh Dũng là công dân Việt Nam, sang Campuchia lao động, sinh sống. Do hám lợi, muốn có thêm tiền chi tiêu cá nhân, trong thời gian từ tháng 11/2023 đến tháng 1/2024, Dũng làm quản lý, phiên dịch tại công ty do người Đài Loan, tên A Siêu làm chủ, trụ sở tại thị xã Bavet, tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia.

Bị cáo Lê Minh Dũng tại tòa.

Đây là công ty chuyên hoạt động lừa đảo qua mạng, giả danh cơ quan nhà nước Việt Nam để thao túng tâm lý bị hại, chiếm đoạt tài sản. Cơ cấu công ty gồm nhiều tầng: D1 thực hiện gọi điện cho bị hại; D2, D3 giả danh cán bộ điều tra, hướng dẫn bị hại chuyển tiền vào tài khoản do nhóm quản lý. Toàn bộ các vị trí thống nhất ý chí, cùng thực hiện hành vi lừa đảo.

Trong chuỗi hành vi phạm tội, mỗi vị trí đều có vai trò nhất định, hỗ trợ cho nhau, không thể tách rời. Hằng ngày, công ty tổ chức họp tổng kết, khen thưởng các đối tượng lừa đảo thành công. Toàn bộ nhân viên, trong đó có Dũng được trả lương hoặc hoa hồng từ số tiền chiếm đoạt được.

Trong tổ chức lừa đảo do A Siêu cầm đầu, Dũng giữ vai trò hỗ trợ quản lý và phiên dịch. Hàng ngày, Dũng đến công ty vài giờ để kiểm tra hoạt động của nhân viên, ghi nhận tình hình và báo cáo cho ông chủ khi có vấn đề phát sinh. Thời gian còn lại, Dũng làm việc tại Casino.

Mặc dù không trực tiếp liên lạc hay thực hiện hành vi lừa đảo, nhưng Dũng biết rõ tính chất phạm tội của công ty và đã có hành vi giúp sức tích cực cho A Siêu và đồng phạm trong việc thực hiện hành vi lừa đảo của bị hại Vũ Thị Dung (trú Khánh Hòa) hơn 3,5 tỷ đồng. Tổng số tiền Dũng thu lợi bất chính trong vụ án này là hơn 73 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai công việc trong công ty là phiên dịch và quản lý, báo cáo các vấn đề cho ông chủ, mỗi tháng đươc trả lương 1.000 USD.

Bị cáo thể hiện sự ăn năn hối lỗi, xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo đã tác động gia đình khắc phục gần 300 triệu đồng cho bị hại, được bị hại xin giảm án.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Lê Minh Dũng 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tác giả: Gia Ân



Nguồn tin: congly.vn