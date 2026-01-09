Phát hiện mỏ dầu lớn nhất khu vực trong 20 năm ngoài khơi Việt Nam

Một giàn khoan dầu của công ty Murphy Oil. Ảnh: Murphy Oil.

Nikkei Asia dẫn thông báo của Murphy Oil cho biết công ty con của tập đoàn này đã khoan thẩm định thành công giếng Hải Sư Vàng-2X (HSV-2X) tại lô 15-2/17, thuộc bể Cửu Long, cách bờ biển phía Nam Việt Nam khoảng 65 km.

Dữ liệu thẩm định cho thấy giếng HSV-2X phát hiện tổng cộng 429 feet cột dầu ròng tại hai vỉa chứa, cao hơn đáng kể so với mức 370 feet ghi nhận ở giếng phát hiện ban đầu.

Dựa trên các kết quả mới, Murphy Oil đã cập nhật ước tính trữ lượng có thể thu hồi. Theo đó, mức trung bình của vỉa chứa chính hiện tiệm cận ngưỡng cao trong dải dự báo trước đây từ 170 đến 430 triệu thùng dầu quy đổi (MMBOE), trong khi ngưỡng trên của phạm vi ước tính mới đã vượt mốc 430 triệu thùng.

Theo đánh giá của hãng tư vấn năng lượng Wood Mackenzie, với quy mô hiện tại, Hải Sư Vàng có thể trở thành kho tàng dầu khí lớn thứ 3 tại Đông Nam Á kể từ năm 2000, chỉ sau mỏ Banyu Urip (Indonesia) và Gumusut (Malaysia).

Wood Mackenzie cũng nhận định đây có thể là phát hiện lớn nhất của khu vực trong vòng 20 năm qua nếu các kết quả thẩm định tiếp theo tiếp tục củng cố trữ lượng.

Phát hiện này được kỳ vọng giúp Việt Nam phần nào đảo chiều xu hướng suy giảm sản lượng dầu kéo dài nhiều năm. Sản lượng dầu thô của Việt Nam đã giảm mạnh từ khoảng 365.000 thùng/ngày năm 2005 xuống dưới 120.000 thùng/ngày vào năm 2025.

Từ vị thế xuất khẩu ròng, Việt Nam đã trở thành nước nhập khẩu ròng dầu thô từ năm 2017 để phục vụ các nhà máy lọc dầu trong nước.

Trong năm 2025, Việt Nam nhập khẩu 14,2 triệu tấn dầu, trị giá khoảng 7,7 tỷ USD, trong đó phần lớn đến từ Trung Đông. Trong bối cảnh đó, một phát hiện dầu khí quy mô lớn ngoài khơi được xem là yếu tố quan trọng giúp củng cố an ninh năng lượng và cân đối cán cân thương mại dài hạn.

Tuy nhiên, Wood Mackenzie cũng lưu ý Việt Nam vẫn đối mặt thách thức về tốc độ thương mại hóa, do quy trình phê duyệt và phát triển dự án dầu khí thường kéo dài.

Các sửa đổi tích cực trong Luật Dầu khí năm 2023 cùng những thay đổi về quản lý được kỳ vọng cải thiện môi trường đầu tư, song yếu tố then chốt vẫn nằm ở khâu triển khai thực tế.

Về phía Murphy Oil, tập đoàn này coi kết quả của giếng HSV-2X là cột mốc chiến lược tại Việt Nam. Chủ tịch kiêm CEO Eric Hambly cho biết thành công của giếng thẩm định không chỉ củng cố tính thương mại của mỏ Hải Sư Vàng mà còn đặt nền tảng cho một chương trình phát triển mỏ bài bản, dài hạn. Murphy cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Chính phủ và các đối tác để khai thác tối đa tiềm năng dự án.

Theo kế hoạch, Murphy Oil sẽ khoan thêm hai giếng thẩm định gồm HSV-3X tại lô 15-1/05 và HSV-4X tại lô 15-2/17, nhằm làm rõ hơn quy mô mỏ, đặc tính vỉa chứa và khả năng gia tăng trữ lượng. Tập đoàn cũng tái khẳng định kế hoạch chi tiêu vốn năm 2026 trong khoảng 1,1-1,3 tỷ USD.

Hiện các công ty con của Murphy Oil giữ vai trò nhà điều hành tại cả hai lô dầu khí, với tỷ lệ lợi ích 40%, trong khi PVEP nắm giữ 35% và SK Earthon sở hữu 25% còn lại. Với vốn hóa thị trường hơn 4,3 tỷ USD, Murphy Oil đang cho thấy tham vọng mở rộng hiện diện lâu dài tại thị trường dầu khí ngoài khơi Việt Nam.

