Sáng 6/7, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội thông qua Tờ trình việc ban hành Quyết định thành lập Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề trực thuộc Đảng ủy Quốc hội; Tờ trình Tổng hợp một số nội dung về công tác nhân sự và việc thành lập Cục chuyển đổi số thuộc Văn phòng Quốc hội.

Tại hội nghị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã thống nhất với Tờ trình và thông qua Nghị quyết về việc thành lập Cục chuyển đổi số thuộc Văn phòng Quốc hội.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị (Ảnh: Media Quốc hội).

Trước đó, Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương thành lập Cục Chuyển đổi số thuộc Văn phòng Quốc hội trên cơ sở tổ chức lại Vụ Chuyển đổi số hiện nay tại văn bản số 3359-CV/VPTW ngày 26/6/2026. Đây là cơ sở chính trị quan trọng để hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Việc thành lập Cục Chuyển đổi số được đánh giá là phù hợp với yêu cầu thực hiện đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đáp ứng yêu cầu xây dựng Quốc hội số, quản trị dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, bảo đảm hạ tầng số, nền tảng số, an toàn thông tin và cung cấp thông tin nguồn về hoạt động của Quốc hội trên môi trường số.

Đồng thời, việc thành lập Cục nhằm tạo đầu mối chuyên trách có đủ thẩm quyền, năng lực và điều kiện tổ chức để tham mưu, quản lý, triển khai thống nhất nhiệm vụ chuyển đổi số trong hệ thống các cơ quan của Quốc hội.

Về vị trí, chức năng và mô hình tổ chức: Cục Chuyển đổi số là Cục loại II trực thuộc Văn phòng Quốc hội, có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định.

Quang cảnh Hội nghị (Ảnh: Media Quốc hội).

Cục Chuyển đổi số thực hiện chức năng tham mưu, giúp Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội thống nhất quản lý, tổ chức triển khai công tác chuyển đổi số, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu vỏ; quản lý, vận hành hệ sinh thái số của Quốc hội; cung cấp thông tin nguồn, thông tin, tri thức lập pháp và truyền thông chính sách trên môi trường số phục vụ hoạt động của Quốc hội.

Về cơ cấu tổ chức: Cục chuyển đổi số có Cục trưởng và không quá 3 Phó Cục trưởng; bộ máy bên trong gồm 3 phòng trực thuộc: Phòng Quản lý, phát triển phần mềm và phát triển dữ liệu số; Phòng Quản lý và phát triển hạ tầng công nghệ thông tin; Phòng Quản lý khoa học; 2 đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Ứng dụng trí tuệ nhân tạo; Cổng Thông tin điện tử Quốc hội.

Cũng tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đã thống nhất với Tờ trình, quyết định thành lập Bộ phận Nghiên cứu chuyên đề trực thuộc Đảng ủy Quốc hội.

Tác giả: Hoàng Thị Bích

Nguồn tin: nguoiduatin.vn