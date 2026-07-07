Bộ Xây dựng triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, đồng chí Hoàng Phú Hiền – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền chủ trì tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Bộ Xây dựng đã tổ chức nhiều Hội nghị quy mô lớn và có định hướng quan trọng cho các lĩnh vực quản lý toàn ngành như: Hội nghị triển khai nhiệm vụ công nghệ chiến lược; Hội nghị vận tải đa phương thức; Hội nghị về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đường sắt; Hội nghị triển khai xây dựng các dự án Luật năm 2026; Cho ý kiến về điều chỉnh quy hoạch 05 lĩnh vực giao thông; Cho chủ trương về mở rộng tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông và cho chủ trương đầu tư một số tuyến đường bộ, hàng không theo hình thức PPP...

Công tác hoàn thiện thể chế là điểm sáng của Bộ trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đã hoàn thành 100% Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch; các dự án luật, bộ luật, nghị định, thông tư đều được trình đúng hoặc trước thời hạn, chất lượng ngày càng được nâng cao, với nhiều đổi mới về tư duy lập pháp, tạo đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền… Bộ đã hoàn thành 05/05 chỉ tiêu cải cách TTHC được giao theo Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị Trung ương 2; xếp thứ 3/12 bộ, cơ quan ngang bộ về “Chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước”; đưa vào vận hành 10/10 cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Bộ cũng đã hoàn thành điều chỉnh quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn quốc gia và 05 quy hoạch chuyên ngành giao thông bảo đảm tiến độ yêu cầu tại Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị Trung ương 2. Thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 11 nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch; công nhận Đồng Nai, Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I. Đến nay, 100% đô thị trên phạm vi cả nước đã có quy hoạch chung được phê duyệt; tỷ lệ xã hoàn thành quy hoạch đạt khoảng 94,4%; tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 45%.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Trên toàn quốc đã hoàn thành, đưa vào khai thác hoàn chỉnh 395 km đường bộ cao tốc, qua đó nối thông toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ Lạng Sơn đến Cà Mau với 3.345 km đường bộ cao tốc; đưa vào sử dụng dự án Biên Hòa - Vũng Tàu; xây dựng mới 219 km và nâng cấp, cải tạo 212 km đường quốc lộ, trên toàn quốc hiện có 24.595 km đường quốc lộ, 1.701 km đường ven biển; các dự án cảng hàng không Cà Mau, Phú Quốc và Gia Bình đang triển khai đáp ứng kế hoạch đề ra; nhiều dự án đạt tỉ lệ giải ngân cao.

Trong 06 tháng đầu năm 2026, ước kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu của ngành Xây dựng như sau: Tỷ lệ đô thị hóa cả nước ước đạt khoảng trên 45%. Số lượng căn nhà ở xã hội đã hoàn thành 27.636 căn. Tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 95%. Tổng số km đường cao tốc cả nước đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 3.345 Km. Vận tải hàng hóa tăng 13,2%. Luân chuyển hàng hoá tăng 10,0%. Vận chuyển hành khách tăng 18,8% và luân chuyển hành khách tăng 12,2%. Tổng sản lượng sản xuất xi măng 6 tháng ước đạt 60 triệu tấn, tăng khoảng 12%; tiêu thụ ước đạt 60 triệu tấn, tăng 10% so với cùng kỳ (xuất khẩu đạt khoảng 20 triệu tấn, tăng khoảng 8%. Tiêu thụ nội địa đạt khoảng 40 triệu tấn, tăng 12% so với cùng kỳ)…

Tuy nhiên, công tác giải ngân, triển khai thực hiện tại một số dự án còn chưa đạt kế hoạch; công tác chuẩn bị đầu tư các dự án, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc dự án và hoàn thiện thể chế ở một số lĩnh vực còn chậm. Hệ thống hạ tầng giao thông, nhất là hệ thống đường bộ cao tốc đã được đầu tư phát triển nhanh, song chưa đạt được sự đồng bộ và tối ưu trong khai thác; kết nối đa phương thức giữa đường bộ, đường sắt, hàng hải và đường thủy nội địa còn hạn chế.

Công tác phân cấp quản lý quốc lộ và cao tốc đã được triển khai mạnh, nhưng chưa gắn đầy đủ với bảo đảm nguồn lực, dữ liệu và công cụ quản lý, dẫn đến sự không đồng đều trong năng lực thực hiện giữa trung ương và các địa phương, tiềm ẩn nguy cơ phân tán trong quản lý tài sản hạ tầng chiến lược. Tiến độ triển khai quy hoạch giữa các địa phương còn chưa đồng đều. Một số địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa còn gặp khó khăn về nguồn lực tài chính, dữ liệu nền và nhân lực chuyên môn. Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, chuẩn hóa dữ liệu GIS và kết nối với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành còn chậm; việc công khai, cập nhật thông tin quy hoạch trên môi trường số chưa đồng đều giữa các địa phương…

Về nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2026, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu toàn ngành tiếp tục quán triệt, triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Đảng, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; tập trung hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn 2026 - 2030.

Trọng tâm là đẩy nhanh hoàn thiện thể chế, theo dõi, đôn đốc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình, kế hoạch đã đề ra; tiếp tục rà soát, sửa đổi các quy định nhằm cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng tiếp tục thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh mẽ trong giải quyết thủ tục hành chính.

Bộ Xây dựng tiếp tục phối hợp, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội; hoàn thiện, chuẩn hóa Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về nhà ở, thị trường bất động sản, bảo đảm kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành. Cùng với đó, Bộ sẽ theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng yếu, hoàn thiện hệ thống trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông; phát triển hạ tầng trạm sạc điện, hệ thống giao thông thông minh (ITS), thu phí điện tử không dừng và tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy hoạch theo hướng đồng bộ giữa hàng hải và đường thủy nội địa; ưu tiên đầu tư các cảng cửa ngõ, luồng tuyến trọng điểm và đẩy nhanh tiến độ các dự án cảng biển, cảng hàng không quan trọng. Đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù, phát triển công nghiệp đường sắt và chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao để từng bước làm chủ công nghệ.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu xây dựng, thủ tục đầu tư và tái định cư; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án quan trọng quốc gia và trọng điểm của ngành. Đồng thời, nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, chủ động điều hòa, điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án, bảo đảm sử dụng nguồn vốn đúng mục tiêu, tiết kiệm và hiệu quả.

Các địa phương khẩn trương rà soát tốc độ tăng trưởng của ngành xây dựng, đồng thời đẩy nhanh tiến độ hoàn thành quy hoạch phân khu và quy hoạch các xã, phường, bảo đảm làm cơ sở cho công tác quản lý, thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội…

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn