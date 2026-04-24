Chủ tịch Quốc hội: Kỳ họp đầu tiên, Quốc hội đã bầu, phê chuẩn 39 nhân sự cấp cao

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc - Ảnh: Q.H

Sáng 24-4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có phát biểu bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sau 12 ngày làm việc.

Quốc hội đã tập trung kiện toàn bộ máy Nhà nước, bầu các chức danh lãnh đạo cao cấp

Chủ tịch Quốc hội đánh giá chỉ trong thời gian rất ngắn, sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, kỳ họp đã thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng. Đó là tập trung kiện toàn bộ máy Nhà nước, bầu các chức danh lãnh đạo cao cấp theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Đồng thời kịp thời thể chế hóa nhiều chủ trương, chính sách thành pháp luật để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Mặt khác, kỳ họp cũng đã quyết định các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại, trong đó có nhiều nhiệm vụ gấp rút, cấp bách.

Theo Chủ tịch Quốc hội, trước những yêu cầu mới của đất nước, Quốc hội khóa XVI đã chủ động, khẩn trương triển khai công việc ngay từ những ngày đầu với tinh thần quyết tâm cao, làm ngay, làm bài bản.

Chủ tịch Quốc hội cho hay Quốc hội đã hoàn thành nhiệm vụ hệ trọng, xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu, phê chuẩn 39 nhân sự cấp cao của bộ máy Nhà nước. Quốc hội đã bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng với sự tín nhiệm rất cao của các vị đại biểu Quốc hội.

Cùng với đó, Quốc hội đã thông qua 9 luật và 31 nghị quyết, trong đó có nhiều luật, nghị quyết thông qua với tỉ lệ 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành, góp phần kịp thời thể chế hóa các Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá các chính sách ban hành tại kỳ họp vừa mang đậm tinh thần đổi mới và tinh thần hành động quyết liệt để tháo gỡ những điểm nghẽn, vừa đảm bảo tính căn cơ, lâu dài, kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.

Đặc biệt, việc kịp thời điều chỉnh linh hoạt các sắc thuế đã khẳng định sự chủ động, quyết liệt trong điều hành chính sách tài khóa và hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn.

Chính sách đồng bộ, khả thi để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Chủ tịch Quốc hội cho hay Quốc hội đã dành nhiều thời gian xem xét, thảo luận kỹ lưỡng và quyết định hệ thống các kế hoạch phát triển 5 năm giai đoạn 2026 - 2030 bao gồm: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch tài chính quốc gia, vay và trả nợ công; kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Trên cơ sở đó, Quốc hội đưa ra các giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng ngay từ năm đầu của nhiệm kỳ, góp phần quan trọng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng "2 con số".

Cùng với đó, Quốc hội đã quyết định thành lập thành phố Đồng Nai, Hội đồng Bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội...

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, trên cơ sở các nội dung đã được Quốc hội quyết nghị, Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan, các địa phương, ngay sau kỳ họp, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các luật, nghị quyết đã được thông qua.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, mỗi đại biểu Quốc hội cần tiếp tục phát huy cao độ vai trò là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, gắn bó mật thiết với cử tri. Đại biểu phải lắng nghe, phản ánh thực tiễn của cuộc sống vào nghị trường, đưa nguyện vọng của Nhân dân thành các quyết sách đúng đắn, kịp thời, hiệu quả. Các cơ quan của Quốc hội tiếp tục nâng cao tính chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng tham mưu, đảm bảo các quyết sách có tầm nhìn chiến lược, tính khả thi cao và sớm đi vào cuộc sống.

Tác giả: TIẾN LONG - THÀNH CHUNG - NGỌC AN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ