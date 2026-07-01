Đã tìm thấy 11 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Lực lượng kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực A phía sau Nhà truyền thống Công viên Lê Thị Riêng.

Theo Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, trong chiều 7/7 và ngày 8/7, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các phương án mở rộng phạm vi khai quật khu vực hố chôn tập thể nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

Tham gia công tác xử lý, phân loại di cốt tại hiện trường, bác sĩ Trần Văn Bản (82 tuổi), nguyên cán bộ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 268, Quân khu 1 Sài Gòn - Gia Định, cho biết tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, ông cùng đồng đội nhiều lần tìm kiếm từ năm 1995, song do điều kiện tư liệu, nhân chứng còn hạn chế nên kết quả chưa như mong muốn.

Bác sĩ Trần Văn Bản tỉ mỉ làm sạch, phân loại, lưu mẫu.

Theo bác sĩ Trần Văn Bản, việc tìm thấy thêm hài cốt liệt sĩ trong đợt tìm kiếm lần này là kết quả của quá trình kết hợp nhiều nguồn tư liệu lịch sử, nhân chứng cùng sự hỗ trợ của các thiết bị hiện đại. Các mẫu xương sau khi phát hiện đều được làm sạch, phân loại, lưu mẫu và xử lý theo đúng quy trình khoa học phục vụ công tác giám định, xác định danh tính.

Ông Trần Văn Bản bày tỏ mong muốn lực lượng chức năng sớm tìm được các đồng đội còn nằm lại để đưa các anh trở về với gia đình và quê hương.

Tác giả: Mạnh Linh

Nguồn tin: Báo Tin tức