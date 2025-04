Theo lời kể của bệnh nhân V.H.M (27 tuổi, Thái Bình), cô từng nâng ngực cách đây 7 năm (năm 2018) với dòng túi ngực Allergan tại một cơ sở thẩm mỹ tại Hà Nội.

Năm 2024 trong quá trình đang mang thai lần thứ 3, M. thấy đau nhức vùng ngực bên trái. Khi đi siêu âm thai ở tuần thứ 32 M. đã nhờ bác sĩ siêu âm vùng ngực và phát hiện vỡ túi ngực.

“Khi đó, tôi đã rất lo lắng, khóc rất nhiều vì không biết đang bầu như vậy thì làm sao mà sửa ngực ngay được”, M. nhớ lại.

Nữ bệnh nhân đã tìm đến Khoa Phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai để thăm khám.

Bác sĩ Minh Nghĩa cùng ekip đã phẫu thuật thành công trường hợp vỡ túi ngực khi mang thai

Theo Ths.BS Nguyễn Minh Nghĩa - Phụ Khoa Phẫu thuật thẩm mỹ, vì thai còn quá nhỏ không thể phẫu thuật can thiệp được, bác sĩ khuyên sau khi sinh sẽ tiến hành sửa và tháo túi ngực cũ cho bệnh nhân.

Ở tuần thai thứ 36, bệnh nhân và gia đình quyết định sinh mổ chủ động, sau sinh bệnh nhân được chỉ định uống thuốc dừng sữa để nhanh chóng thực hiện phẫu thuật.

BS.Nguyễn Minh Nghĩa cho biết: “Trường hợp nữ bệnh nhân đang mang thai bị vỡ túi ngực là trường hợp hy hữu. May mắn, bệnh nhân nâng ngực dưới cơ ngực lớn và vỡ túi xảy ra trong bao xơ hình thành do quá trình viêm, giúp bảo vệ gel không lan rộng ra các tổ chức mô xung quanh. Tuy nhiên, bao xơ dày và cứng gây đau đớn cho bệnh nhân”.

Việc vỡ túi có thể xuất hiện trước khi người bệnh mang thai nhưng không phát hiện ra. Trong quá trình mang thai người bệnh căng sữa gây tức ngực, khó chịu nhiều hơn nên mới đi khám và phát hiện vỡ túi ngực.

“Việc túi ngực vị vỡ và hỏng trong quá trình mang thai khiến tâm lý của bệnh nhân rất bất an. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian mang thai bác sĩ không thể can thiệp chỉnh sửa hay tháo túi”, BS Nghĩa nói.

Ths.BS Nguyễn Minh Nghĩa thăm khám cho bệnh nhân

Với ca bệnh này, BS Nghĩa cho biết đã theo dõi sát sao bệnh nhân trong suốt quá trình mang thai cũng như sau sinh, chờ đợi cho đến khi mẹ con sản phụ hoàn toàn ổn định, đủ sức khỏe để thực hiện ca phẫu thuật tháo bỏ túi vỡ, bóc toàn bộ bao xơ hình thành do quá trình viêm ổ túi và để thay túi mới mềm mại hơn, đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ. Hiện tại, bệnh nhân đã hồi phục tốt, vết mổ lành lại, tâm lý ổn định.

Theo BS.Minh Nghĩa, vỡ túi ngực có thể bị vỡ do nhiều nguyên nhân, như do vật sắc nhọn (kim khâu, kim tiêm, dao kéo), ngoại lực mạnh tác động từ bên ngoài khi túi ngực chất lượng sản phẩm kém... Túi vỡ còn có thể do chất lượng của nhà sản xuất túi ngực hoặc sau thời gian độn lâu dài chất lượng sẽ kém đi dễ bị rách túi.

Vỡ túi ngực nếu không được phát hiện và xử lý sớm, dịch tích tụ nhiều có thể dẫn tới các phản ứng viêm, nhiễm trùng lan rộng, gây biến dạng ngực, phải điều trị lâu dài.

“Nhiều bệnh nhân được tư vấn rằng túi ngực bảo hành trọn đời, nhưng thực tế không loại túi nào có thể bảo hành vĩnh viễn", BS Nghĩa nhấn mạnh.

Do đó, bác sĩ khuyến cáo với những trường hợp đặt túi nâng ngực cần kiểm tra, thăm khám khi có dấu hiệu bất thường như sưng đau, căng tức, ngực biến dạng… Trường hợp không phát hiện dấu hiệu bất thường, sau khoảng 7-8 năm thì nên siêu âm, chụp chiếu để kiểm tra và có phương pháp điều trị kịp thời, tránh xảy ra sự cố đáng tiếc.

