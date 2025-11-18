Phát hiện vết nứt ở núi Ngang, xã Sơn Cẩm Hà (Đà Nẵng), di dời gần 60 hộ dân

Trong lúc kiểm tra thực địa, các lực lượng chức năng phát hiệu nhiều vết nứt tại Núi Ngang, khu vực xã Sơn Cẩm Hà (huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cũ). Thượng tá Trần Quốc Ánh, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My cho biết: Qua khảo sát, cơ quan quân sự phát hiện từ 5-7 vết nứt. Chiều dài mỗi vết từ 70-100m, có vị trí rộng đến 2m. Khả năng xảy ra sạt lở rất lớn.

Lực lượng chức năng khảo sát thực địa phát hiện vết nứt trên núi Ngang

Trước tình hình đó, đơn vị phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn Cẩm Hà và các lực lượng chức năng tổ chức di dời 59 hộ dân với 224 nhân khẩu ở thôn 5 (xã Sơn Cẩm Hà), thôn 1, thôn 2 (xã Thạnh Bình), Trà Huỳnh (xã Phước Trà) đến nơi an toàn. Đồng thời, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My sử dụng flycam rà soát khu vực lân cận để phát hiện dấu hiệu bất thường, kịp thời báo cáo về Bộ Chỉ huy quân sự thành phố.

Các lực lượng di dời hộ dân bị ra khỏi vùng nguy hiểm

Cùng thời điểm này, trên QL 14E đoạn Km 59+300 qua thôn Trà Huỳnh, xã Phước Trà (Đà Nẵng) bị sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt giao thông trong thời gian dài. Các lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục.

Tác giả: CTV Quang Hùng

Nguồn tin: Báo VOV