Phát hiện thi thể nam giới, cơ thể gãy toàn bộ xương sườn

Ngày 10/7, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Cơ quan CSĐT đang tìm tung tích người đàn ông phát hiện đã tử vong nổi trên sông qua thủy phận thuộc xã An Bình.

Thi thể được phát hiện nổi trên sông.

Kết quả xác minh ban đầu, chiều 9/7, anh. N.V.T. (SN 1987, ngụ xã Tân An, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển ghe trên sông Cổ Chiên để chở cá thuê về khu vực xã An Bình. Phương tiện do anh T. cầm lái đến gần ao cá của người dân ở xã An Bình đã phát hiện một thi thể nam giới, mặt úp xuống sông nên gọi điện thoại trình báo Công an xã An Bình.

Công an xã An Bình báo cáo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành công tác khám nghiệm tử thi. Kết quả ban đầu xác định, tử thi là nam giới, mặc áo sơ mi màu xanh, tay ngắn, mặc quần tây dài màu đen, chưa xác định được nhân thân, lai lịch.

Bên ngoài thi thể không phát hiện dấu vết tổn thương, bên trong gãy toàn bộ xương sườn hai bên, tim, phổi, gan, thận, lách dập, vỡ toàn bộ, gãy kín 1/3 trên xương đùi bên phải, xương sọ bên ngoài không rạn nứt, không tụ máu dưới da cơ vùng đầu.

Tác giả: Văn Vĩnh

Nguồn tin: cand.com.vn