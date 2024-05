Phát hiện thi thể mất chân trái, xương bàn tay trong bụi cỏ

Hiện trường nơi phát hiện thi thể không nguyên vẹn trong bụi cỏ - Ảnh: A.B.

Ngày 21-5, Công an tỉnh Bình Phước đang xác minh thông tin phát hiện thi thể không nguyên vẹn trong bụi cỏ.

Phát hiện thi thể mất chân trái trong bụi cỏ ở Bình Phước

Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, một số người dân đi làm rẫy ở thôn Hai Căn, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập bất ngờ phát hiện một thi thể người đã phân hủy. Ngay sau đó, vụ việc được trình báo chính quyền địa phương.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an huyện Bù Gia Mập đến hiện trường tổ chức khám nghiệm, điều tra vụ việc.

Theo ghi nhận, thi thể ở trong bụi cỏ, mặc quần tây, áo màu xanh, đã phân hủy từ lâu, nhiều bộ phận chỉ còn lại xương. Ngoài ra, thi thể mất xương bàn tay và một chân bên trái.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Tác giả: A Lộc

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ