Phát hiện thêm một thi thể nam trong vụ sập cầu Phong Châu

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, khoảng 7h45 ngày 23/9, Công an phường Bạch Hạc, TP. Việt Trì nhận được tin báo của Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Phú Thọ về việc trong quá trình tuần tra cứu nạn cứu hộ nạn nhân vụ sập nhịp cầu Phong Châu đã phát hiện 1 thi thể nam giới đang trôi trên dòng sông Hồng, đoạn thuộc khu Mộ Hạ, phường Bạch Hạc, TP. Việt Trì.

Khu vực phát hiện thi thể nổi trên sông sáng nay.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT CATP Việt Trì đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thông báo truy tìm tung tích nạn nhân trên địa bàn TP Việt Trì và các địa bàn lân cận, đồng thời thông báo cho các gia đình nạn nhân trong vụ sập nhịp cầu Phong Châu để nhận dạng.

Đến khoảng 11h30 cùng ngày, gia đình nạn nhân Dương Công Chiến, sinh năm 1981, HKTT khu 8, Đan Thượng, Hạ Hòa, Phú Thọ, là lái xe ô tô đầu kéo BKS 19H- 042.12 trong vụ tai nạn sập nhịp cầu Phong Châu đã nhận dạng tử thi và có nguyện vọng đưa thi thể về để gia đình mai táng.

Trước nguyện vọng của gia đình nạn nhân và những đặc điểm mà gia đình nhận dạng được, Cơ quan CSĐT CATP Việt Trì đã bàn giao thi thể cho gia đình để mai táng theo phong tục.

Hiện các lực lượng chức năng Công an tỉnh đang nỗ lực chạy đua với thời gian, với trách nhiệm cao nhất thực hiện các biện pháp cứu nạn cứu hộ để xoa dịu phần nào những mất mát, đau thương mà người thân của các nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu đang phải gánh chịu.

Vụ sập cầu Phong Châu xảy ra khoảng 10 giờ ngày 9/9 khiến nhiều phương tiện và người bị rơi xuống sông Hồng.

Sơ bộ ban đầu xác định, tại thời điểm xảy ra sự cố có 10 phương tiện rơi xuống sông, trong đó có một ô tô tải, hai ô tô đầu kéo, sáu mô tô, một xe máy điện, tám người mất tích...

Đến thời điểm này đã tìm được thi thể 3 nạn nhân mất tích là anh Lương Xuân T và chị Nguyễn Thị H, hai vợ chồng, ngụ huyện Thanh Thủy và anh Hà Quốc C, ngụ TP Việt Trì.

Tác giả: Phi Long

Nguồn tin: Báo VOV