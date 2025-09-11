Ăn chocolate kiểu này cực tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Lựa chọn đúng loại chocolate

Đây là một lưu ý cực kỳ quan trọng. Không phải loại chocolate nào cũng giống nhau. Hầu hết các loại chocolate sữa thông thường trên thị trường chứa rất ít cacao, thay vào đó là đường, sữa và chất béo. Để nhận được những lợi ích từ flavonoid (chất chống oxy hóa), bạn nên chọn chocolate đen (dark chocolate) hàm lượng cacao từ 70% trở lên.

Khi lựa chọn chocolate nên đọc kỹ bảng thành phần. Thành phần đầu tiên trong danh sách nên là cacao. Nếu đường, dầu thực vật (như dầu cọ, dầu đậu nành) hoặc chất nhũ hóa (như lecithin đậu nành) xuất hiện ở những vị trí đầu tiên, đó có thể không phải là lựa chọn tối ưu cho sức khỏe.

Ăn chocolate đúng cách cực có lợi cho sức khỏe. Ảnh: Istock

Ăn lượng vừa phải

Dù là "siêu thực phẩm" thì chocolate vẫn là thực phẩm chứa calo và chất béo. Điều độ là chìa khóa để tận hưởng lợi ích mà không gặp phải tác dụng phụ không mong muốn, đặc biệt là về cân nặng. Khoảng 20-30 gram chocolates mỗi ngày là một con số hợp lý cho hầu hết mọi người. Con số này tương đương với khoảng 1-2 ô vuông nhỏ của một thanh chocolate thông thường. Hãy coi chocolate như một món tráng miệng nhỏ, một phần thưởng sau bữa ăn hoặc một món ăn nhẹ giúp bổ sung năng lượng và khoáng chất, thay vì coi nó như một phần chính của chế độ ăn hàng ngày.

Thời điểm "vàng" để ăn

Thời điểm ăn cũng ảnh hưởng đến việc hấp thụ. Tốt nhất nên ăn chocolate vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều. Ăn chocolate vào những khung giờ này giúp tận dụng tối đa năng lượng mà nó cung cấp. Caffeine và theobromine có trong cacao giúp tăng cường sự tỉnh táo, tập trung và cải thiện tâm trạng, rất phù hợp cho một ngày làm việc hoặc học tập hiệu quả. Quá trình trao đổi chất của cơ thể cũng hoạt động mạnh mẽ hơn vào ban ngày, giúp chuyển hóa calo hiệu quả.

Tránh ăn chocolates vào buổi tối, đặc biệt là trước khi đi ngủ, vì theobromine và caffeine có thể kích thích hệ thần kinh, gây khó ngủ hoặc làm gián đoạn giấc ngủ sâu nếu tiêu thụ quá gần giờ đi ngủ. Nếu bạn nhạy cảm với caffeine, hãy cân nhắc kỹ hơn về thời điểm thưởng thức.

Thưởng thức chocolate đúng cách

Không nên ăn chocolate một cách vội vã. Hãy dành thời gian để thưởng thức nó. Đặt một miếng chocolate vào miệng và để nó tan chảy từ từ. Bằng cách này, bạn sẽ cảm nhận được hết hương vị phức tạp của cacao, từ vị đắng, vị chát đến một chút ngọt dịu. Ngửi hương thơm của chocolate, quan sát màu sắc và cảm nhận kết cấu khi nó tan chảy trong miệng.

Chocolate đen, khi được lựa chọn thông minh và thưởng thức đúng cách, thực sự là một món quà tuyệt vời từ thiên nhiên ban tặng. Nó không chỉ mang lại niềm vui ngọt ngào mà còn là nguồn cung cấp dồi dào các chất chống oxy hóa, khoáng chất và có thể đóng góp tích cực vào sức khỏe tim mạch, chức năng não bộ và cải thiện tâm trạng.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: Báo VOV