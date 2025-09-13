Phát hiện, bắt quả tang cơ sở dùng axit sản xuất hàng nghìn chai dấm giả

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định ông Kiều Văn Thanh (SN 1980) và bà Bùi Song Hậu (SN 1983, vợ ông Thanh) là chủ cơ sở sản xuất giấm ăn có địa chỉ tại K55 Hoà An 25, tổ 45 phường An Khê, thành phố Đà Nẵng, bình quân mỗi ngày cơ sở này tung ra thị trường hơn 1.000 lít giấm thành phẩm.

Tuy nhiên, thay vì sản xuất giấm gạo lứt bằng phương pháp lên men tự nhiên, các đối tượng đã sử dụng axit axetic công nghiệp pha loãng với nước giếng khoan (tỷ lệ 2 lít axit/100 lít nước để tạo ra giấm giả.

Vợ chồng Kiều Văn Thanh cùng tang vật.

Theo khuyến cáo, việc dùng axit pha chế làm giấm giả làm tăng nguy cơ gây hại trên dạ dày, khiến dạ dày bị "bào mòn", gây ngộ độc thần kinh, ung thư, thậm chí là chết người nếu pha axit axetic vượt quá ngưỡng cho phép.

Để đấu tranh, bóc gỡ đường dây sản xuất và buôn bán giấm giả tinh vi này, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phân công các tổ trinh sát theo dõi, nắm mọi phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng thông qua việc xác lập chuyên án để đấu tranh.

Được sự chỉ đạo trực tiếp và quyết liệt của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố, ngày 12/9, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triệu tập và tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Kiều Văn Thanh và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Song Hậu về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm"; đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ đường dây, xử lý triệt để các đối tượng liên quan.

Tiến hành khám xét xưởng sản xuất, Phòng Cảnh sát kinh tế thu giữ hơn 2.000 chai giấm giả thành phẩm (tương đương hơn 2.000 lít giấm giả), cùng 20 can axit axetic nguyên chất (tương đương khoảng 6.00 lít axit. Theo tính toán sơ bộ, số nguyên liệu này có thể được sử dụng để sản xuất khoảng 30.000 lít giấm giả đưa ra thị trường, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho người tiêu dùng.

Hiện trường vụ việc.

Liên quan đến tội phạm hàng giả, đặc biệt là đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe nhân dân, trước đó, ngày 11/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng cũng vừa khám phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây sản xuất yến giả, thu giữ gần 38.000 chai yến giả thành phẩm.

Tác giả: Hoàng Mai

Nguồn tin: nguoiduatin.vn