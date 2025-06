Phát hiện 3 máy bay Air India quá hạn kiểm tra thiết bị an toàn vẫn chở khách

Trước đó, một tai nạn kinh hoàng của Hãng hàng không Air India xảy ra hôm 12-6 tại thành phố Ahmedabad, miền tây Ấn Độ, đã khiến hơn 290 người thiệt mạng. Chưa dừng lại đó, ngày 16-6, một chuyến bay cũng của Air India từ Hong Kong đến New Delhi đã buộc phải quay đầu do phi công phát hiện nghi ngờ sự cố kỹ thuật trên không. Chuỗi sự cố liên tiếp liên quan đến hàng không, đặc biệt từ các chuyến bay xuất phát từ Ấn Độ, đang làm dấy lên quan ngại về an toàn bay và năng lực kiểm soát chất lượng trong ngành hàng không nước này.