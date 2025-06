Hai máy bay của Air India phải quay đầu trong 1 ngày vì lỗi kỹ thuật

Chuyến bay mang số hiệu AI-9695 xuất phát từ thủ đô New Delhi vào lúc 4h 25 phút chiều (giờ địa phương) để tới thành phố Ranchi, thủ phủ bang Jharkhand, miền Đông nước này, đã phải hạ cách sớm hơn thường lệ do sự cố kỹ thuật.

Sau khi kiểm tra và hoàn thành các thủ tục an toàn, máy bay đã tiếp tục hoạt động theo lịch trình. Sự việc xảy ra vài giờ sau khi chuyến bay AI-315 cũng của Air India từ Hồng Kông, Trung Quốc đến New Delhi đã buộc phải quay trở lại nơi xuất phát cũng do trục trặc kỹ thuật. Máy bay đã quay trở lại sân bay quốc tế Hồng Kông khoảng 90 phút sau khi cất cánh, vì các phi công phát hiện ra sự cố.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay Air India số hiệu AI-171 ở miền tây Ấn Độ. Ảnh: Siddharaj Solanki/EPA/Shutterstock

Hai vụ việc mới nhất xảy ra chưa đầy 1 tuần sau vụ tai nạn chết người hôm 12/6 tại thành phố Ahmedabad, bang miền Tây Gujarat, liên quan đến chuyến bay AI-171 của Air India. Chiếc máy bay Boeing 787-8 Dreamliner của Air India khởi hành từ Ahmedabad đến London, Anh đã mất độ cao và đâm vào một ký túc xá của trường đại học y ngay sau khi cất cánh.

Thảm kịch đã cướp đi sinh mạng của 241 trong số 242 hành khách và thành viên phi hành đoàn, cùng với 38 người trên mặt đất. Người duy nhất sống sót là một hành khách người Anh ngồi ở ghế 11A. Đây là vụ tai nạn chết người đầu tiên liên quan đến dòng máy bay Boeing 787 kể từ khi mẫu máy bay này bắt đầu hoạt động thương mại vào năm 2011.

