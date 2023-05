Trong tỉnh

Sáng 8/5, tại Khu công nghiệp VSIP, Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động, Tháng Công nhân năm 2023. Dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động có đồng chí Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng An toàn vệ sinh lao động tỉnh.